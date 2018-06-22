對抗大型網購 創業家靠結盟網路平台降採購成本

創業家兄弟董事長郭書齊表示，網購市場是價格競爭的大紅海，現今許多大型科技公司皆是掌握終端消費者，並具備凝聚社群內容的能力，藉此對廠商取得較大的議價能力，因此，今年將持續以分潤合作取代併購，極力爭取強強聯手的合作契機。

隨著網購市場大者恆大趨勢成形，各家業者皆積極尋求合作夥伴尋找新商機，其中，創業家 (8477-TW) 今年陸續以策略結盟來強化市占率並藉此提升商品議價能力，繼夠麻吉 (8472-TW) 後，旗下生活市集結盟台灣最大企業福利網 PayEasy 和華人第一時尚美妝平台 FashionGuide 合作。

這次創業家和 PayEasy 企業福利網合作，著眼於 PayEasy 簽約企業逾 400 家，且有高達 60% 以上簽約企業屬上市櫃中大型企業，包括友達、鴻海等超過 40 萬名的高含金企業員工，可望藉此導流更多消費者到生活市集。

而 FashionGuide 擁有近 80 萬會員，其中 86% 成為女性，又以 25-44 歲為最大宗占比 79%，與生活市集客群高度相似，樂觀看待雙方合作，將可透過美妝平台的高互動增加生活市集的會員黏著度。

除了最新加入二大平台合作，日前創業家已與夠麻吉共同宣布結盟，新版 GOMAJI 宅配購物頻道 6 月上線，雙方分別就商品、系統運營，和行銷、導流分工合作。

而今年以來，也見到 friDay 購物併 GoHappy、uitox 入股 86 小舖、LINE 併嚮網科技等。