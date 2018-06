大馬媒體刊登3專文 肯定台農業發展近況

(中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電)馬來西亞英文主流媒體日前在全國版刊登3篇台灣農業博展會及農場相關專文,讓馬來西亞各界了解台灣在農業發展所展現的具體成果與典範。

優勢財經日報(The Edge Financial Daily)18日在第24版全國版刊登主編哈林雅谷(Halim Yaacob)撰寫3篇專文。他曾於今年4月應邀參訪台灣農業博展會及農場等,並撰寫3篇專文主題分別為Moving towardsAgricultural 4.0 in Taiwan with smart technology(以智慧科技邁向台灣農業4.0時代)、Biotech meetsfarming in Taiwan(生物科技符合台灣的農業需求 )及Smart technology at the 2018 TaoyuanAgriculture Expo (2018桃園農業博覽會展現智慧科技 )。