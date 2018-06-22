醫美廣告亂象多　消基會批：網購平台無視醫療法

有鑑於美容醫學診所行銷手法氾濫，為了解坊間美容醫學診所是否有不當促銷招攬客人的手法，消基會隨機挑選全台有經營臉書粉絲專頁，且有在專頁上揭示各療程價錢的美容醫學診所共15間，查看業者在今年的廣告貼文中，是否不當促銷的行為，像是公開宣稱就醫即贈送醫療服務、消費滿額可打折或宣傳優惠付款方法等。

美容醫學診所氾濫，醫美產業競爭激烈，各種不當促銷、行銷的手法引發許多爭議，消基會今（22）日公布美容醫學廣告調查，發現有86%業者廣告宣稱違反醫療法規定，還有不少購物網站無視醫療法，5年後仍在販售美容醫學療程，疑似違反醫療法，呼籲主管機關應正視美容醫學醫療爭議問題，加強查核官網、臉書、LINE等廣告是否違規，依法限期改正或裁罰並追蹤後續改善狀況，以保障消費者權益。

消基會表示，調查結果發現，86%業者廣告宣稱違反醫療法規定，有13間業者推出折扣方案、優惠活動或限定活動日期，與現行主管機關規定不符，甚至有業者除了未推出優惠活動外，更強調「單次做單次付，不預收不預售」，還將各種療程的價位公開揭露在網站上，使民眾一目了然。

調查也發現，不少購物網站無視醫療法，5年後仍在販售美容醫學療程。消基會指出，非醫療機構的購物網站販售美容醫學課程、諮詢券的情形，疑似違反醫療法第84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」規定，可依醫療法第104條處新台幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。

隨著時代變遷，行銷手法不斷更新，消基會認為，主管機關應正視美容醫學醫療爭議問題，加強查察美容醫學診所的官網、臉書粉絲專頁、LINE官方帳號等，對違反醫療法的業者應依法限期改正或裁罰並追蹤後續改善狀況，以保障消費者權益。

針對現行許多電視購物頻道、購物網站平台等非醫療機構，都有販售美容醫學的療程或諮詢券，消基會表示，為了吸引消費者直接將雷射、醫學美容儀器在購物節目上示範推銷，完全無視「醫療法」的規範，各主管機關應依法落實取締各地區美容醫學診所公開宣稱的違法醫療廣告形式與內容，更應要求業者詳盡告知相關的資訊，以免造成爭議並損害消費者的健康。