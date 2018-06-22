〈道瓊8連跌〉貿易戰衝突下如何投資？市場轉押注美股

美中貿易衝突升溫，也改變投資人的投資策略，現在人們更傾向押注小型股，因為這些小型個股，公司業務其實並不太依賴海外市場。

標準普爾小型股板塊 Small Cap 600 漲勢凶猛，今年以來已經上漲 12.4%，至紀錄高點。相比之下，S&P 500 漲幅只有 3.5%，另一個小型股指數羅素 2000，今年以來則有 11.2% 漲勢。

在川普宣布關稅後，小型股走勢更強（圖表取自 WSJ）

近期對美股大型股，尤其跨國公司來說更加難受。道瓊工業指數 8 連跌，寫 1978 年以來最長連續下跌天數，開拓重工 (Caterpillar Inc.)(CAT-US)、波音 (Boeing Inc.)(BA-US) 及 Deere & Co.(DE-US) 均遭到重創。