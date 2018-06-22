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〈道瓊8連跌〉貿易戰衝突下如何投資？市場轉押注美股

鉅亨網2018/06/22 11:14
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美中貿易衝突升溫，也改變投資人的投資策略，現在人們更傾向押注小型股，因為這些小型個股，公司業務其實並不太依賴海外市場。

標準普爾小型股板塊 Small Cap 600 漲勢凶猛，今年以來已經上漲 12.4%，至紀錄高點。相比之下，S&P 500 漲幅只有 3.5%，另一個小型股指數羅素 2000，今年以來則有 11.2% 漲勢。

在川普宣布關稅後，小型股走勢更強（圖表取自WSJ）
在川普宣布關稅後，小型股走勢更強（圖表取自 WSJ）

近期對美股大型股，尤其跨國公司來說更加難受。道瓊工業指數 8 連跌，寫 1978 年以來最長連續下跌天數，開拓重工 (Caterpillar Inc.)(CAT-US)、波音 (Boeing Inc.)(BA-US)  及 Deere & Co.(DE-US) 均遭到重創。

在美元上漲，及全球經濟成長放緩的擔憂下，投資人認為美股小型股變得相對安全，這些企業多數在國內取得利潤。

Schroders 基金經理人 Angus Sippe 表示，小型股在國內的業務更多，受貿易及美元波動的影響較小，因此受到喜愛。

Renaissance Macro 主席 Jeff deGraaf 週四發布報告指出，除了科技股之外，小型股目前一切看起來都比大型股好。

deGraaf 點出，除了貿易戰因素之外，去年通過的企業減稅政策，也讓小型股受益更大，因為過去他們比大型公司繳納更高的稅率。

Exencial Wealth Advisors 投資長 Tim Courtney 過去一段時間一直買進美國小型股，他認為，這可以做為一種預防措施，有點類似為可能的貿易戰風險預做避險

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〈開發金股東會〉前總座去年...〈房產〉低利率及高核貸成數...

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