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中央社

不滿北京在港執法 泛民人士法院提訴

中央社2018/06/22 11:09
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港22日電）香港前立法會議員梁國雄因為不滿中國大陸執法人員今後可以在本地特定區域執法，今天向高等法院提出相關司法覆核申請。

香港立法會14日三讀通過備受泛民主派反對的「一地兩檢」條例草案，這意味著大陸海關官員等執法人員今後可在高速鐵路香港段總站內劃定區域執法。

繼青年新政的梁頌恆後，社民連的梁國雄今早也就「一地兩檢」條例向高等法院申請司法覆核許可，要求法院宣告議會表決無效。

梁國雄在其聲請中指出，高鐵香港總部的口岸區是香港特別行政區一部分，而香港實施基本法，大陸口岸區則實施大陸全國性法律，跟基本法相違背；他要求法庭宣告有關草案違憲及無效。

「廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案」，主要授權在廣深港高速鐵路香港段總站實施「一地兩檢」，讓香港和大陸執法人員在站內進行通關執法。

香港部總站將會劃設特定區域供大陸海關人員等執法，這是香港歷來首次容許大陸官員在香港執法。

泛民方面認為讓大陸官員在港執法有違「一國兩制」精神，擔心大陸執法人員「越區執法」，威脅港人人身安全，且認為草案未臻完善，反對通過立法。

廣深港高鐵連接廣州、深圳和香港，全線已先後建設完成，預定年底通車。（編輯：楊昇儒）1070622

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