陸教育部長：快樂大學生要合理增加負擔

（中央社台北22日電）在祭出一連串為中小學生「減負」的政策後，中國教育部長陳寶生昨天宣示，要扭轉「快樂的大學」現象，對大學生要合理「增負」，提升學業挑戰度，增加課程難度、深度及可選擇性。

新華社報導，陳寶生21日在四川成都舉行的新時代全國高等學校本科教育（大學教育）工作會議上，作以上宣示。

陳寶生表示，中國教育「玩命的中學、快樂的大學」的現象應該扭轉。對中小學生要有效減負（減輕負擔），對大學生要合理增負。

他要求提升大學生的學業挑戰度，合理增加大學本科課程難度、拓展課程深度、擴大課程的可選擇性，激發學生的學習動力和專業志趣，真正把「水課」變成有深度、有難度、有挑戰度的「金課」。