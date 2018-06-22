陸教育部長：快樂大學生要合理增加負擔

（中央社台北22日電）在祭出一連串為中小學生「減負」的政策後，中國教育部長陳寶生昨天宣示，要扭轉「快樂的大學」現象，對大學生要合理「增負」，提升學業挑戰度，增加課程難度、深度及可選擇性。
新華社報導，陳寶生21日在四川成都舉行的新時代全國高等學校本科教育（大學教育）工作會議上，作以上宣示。
陳寶生表示，中國教育「玩命的中學、快樂的大學」的現象應該扭轉。對中小學生要有效減負（減輕負擔），對大學生要合理增負。
他要求提升大學生的學業挑戰度，合理增加大學本科課程難度、拓展課程深度、擴大課程的可選擇性，激發學生的學習動力和專業志趣，真正把「水課」變成有深度、有難度、有挑戰度的「金課」。
在中國大陸，大學「水課」是指作業少、管理鬆、給分高的課程。
陳寶生說：「回歸常識，就是學生要刻苦讀書學習；回歸本分，就是教師要潛心教書育人；回歸初心，就是高等學校要傾心培養建設者和接班人；回歸夢想，就是高等教育要傾力實現教育報國、教育強國夢。」
陳寶生指中國大學太快樂，要求大學生增負後，多名大陸大學生在微博新聞討論串留言表示，考上大學才知道一點也不快樂，「如果可以想回高中」。
許多大學生抱怨專業課程太多太重太難，常常周六都要上課；還有多名學生反問，高中玩命才上大學，「難道唸大學還要命嗎？」
但也有不少大學生表示，唸大學要看自己，要唸得好然後考研究所、公職，真的很辛苦；但學生要是專挑水課走快樂路線，真的不難畢業。（編輯：楊昇儒）1070622