NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈工地發現無名女屍？網友笑：誰老婆林為洲辦民調58％贏楊文科41％凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

〈房產〉低利率及高核貸成數支撐 青年購屋人數兩年增

鉅亨網2018/06/22 11:20
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

依財團法人金融聯徵中心統計發現，今年第 1 季 20-30 歲購屋人數達 4608 人，不但連 2 年成長，與 2016 年同期的 3623 人相比，增幅甚至高達 27.2%，人數多了 985 人。顯示全台房市擺脫急跌之後，在高核貸成數及低利率的支撐之下，青年購屋成為另一支撐房市的力道。

同時，由今年第 1 季買房年輕人的「購屋鑑估總價」發現，從 20-30 歲平均購買的房屋鑑估總價 871.6 萬與平均貸款成數 71.34% 推估，年輕人買房所需自備款高達 249.8 萬元，顯示即便年收入 40 萬元，省吃儉用每年存 30 萬，也要超過 8 年才能存到買房自備款，達成難度相當高。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，這幾年房價雖有修正，但回檔幅度僅約 1-2 成，隨近期房市交易量能復甦，不少家長看到房價跌勢不斷趨緩，也擔心房市漲勢再起，因此，若子女有結婚、就業等剛性需求，只要能力所及，確實有不少家長傾向贊助自備款，助子女一臂之力。

不過，葉國華指出，雖然目前市場中的「富爸爸」不少，但受到近年薪資凍漲環境影響，年輕人財產累積慢，目前想在 20-30 歲靠自己存夠錢買房相當不容易，「自備款不足」已成為目前年輕人購屋最大的難題。尤其，目前市場雖有各項優惠房貸方案，但多數銀行仍會考量年輕人的收入等條件，收入不高的年輕人往往無法爭取到較佳的貸款利率與貸款成數，建議政府若想幫助年輕人購屋，可再提出更多相關配套方案。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，雖然現在年輕人買房靠爸族不少，但從今年第 1 季買房年輕人收入可發現，仍有 11% 年收入超過 100 萬元，年收入 60-100 萬元的也有 28%，兩者相加就逼近 4 成，顯見並非所有 20-30 歲的年輕人都只有領 22K 的能力，有實力的年輕人仍不在少數。

陳傑鳴指出，以年收入 60 萬 (即每月約 5 萬收入) 的年輕人來說，假設購屋總價 700~900 萬元、利息 1.7%、貸款 30 年，在自備 2 成，在本利攤還下，每月房貸支出約 1 萬 9869-2 萬 5546 元，將有機會壓在收入的 4-5 成內，若是雙薪家庭，更可能達到專家所說的家庭所得 3 分之 1 內，顯然目前年輕人要負擔房貸並非真的做不到，年輕人實在不宜過早放棄買房成家的夢想。

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字利率房市headline
〈道瓊8連跌〉貿易戰衝突下...〈鴻海股東會〉逾90歲小股...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan