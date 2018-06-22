NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈工地發現無名女屍？網友笑：誰老婆林為洲辦民調58％贏楊文科41％凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

龍華科大6千萬打造圖書館 將導入智慧借書系統

中央社2018/06/22 11:14
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北22日電）龍華科技大學斥資6000萬元重新打造圖書館，設置小型研究室供師生討論時使用，還有階梯步道可進行小型藝文展演，未來還打算導入智慧圖書館服務，採用臉辨門禁及智慧借書系統。

龍華科技大學今天發布新聞稿表示，在董事會支持下，大手筆斥資新台幣6000萬元自有資金，重新打造圖書館，近日圖書館以嶄新面貌開放啟用。

「越是少子化，辦學越是要有品質」，龍華科技大學校長葛自祥表示，學校將教育部補助的經費，全數挹注於提昇教學品質，改善教學設施，讓師生有最佳的教學與學習環境，另外也運用自有經費投入校園建設，在董事會支持下，學校更以6000萬元自有經費修繕全棟圖書館。

全新啟用的圖書館，館內的樓層使用空間，分別以「D-R-E-A-M」的開頭來賦予新義，D是Dedication專注、R是Respect尊重、E是Enthusiasm熱忱、A是Ambition抱負、M則是Motivation動機，期許學生專注學業，尊重自我與他人，懷抱熱忱與抱負，積極行動並成就夢想。

葛自祥指出，近幾年人工智慧及物聯網有跳躍式發展，龍華科大也順應打造智慧校園、智慧圖書館等硬體設施，未來圖書館將導入智慧圖書館服務，採用臉辨門禁、指靜脈認證及臉辨智慧借書系統，也希望仿效亞馬遜無人商店模式，師生看到喜歡的書拿了就走，出館後即完成借閱。

龍華科技大學資訊圖書處長黃俊宏表示，圖書館空間採多功能設計，除了設置近20個單人至16人的小型研究室及討論室供師生使用，視聽區旁的階梯步道，還能進行小型藝文展演，學校也將圖書館原有木質書櫃及桌椅保留或再製翻新，傳達珍惜資源、愛物惜人的環保理念。（編輯：黃于）1070622

中油與美商簽約 年購20...太陽能淘汰賽開打 綠能歲修度寒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan