龍華科大6千萬打造圖書館 將導入智慧借書系統

「越是少子化，辦學越是要有品質」，龍華科技大學校長葛自祥表示，學校將教育部補助的經費，全數挹注於提昇教學品質，改善教學設施，讓師生有最佳的教學與學習環境，另外也運用自有經費投入校園建設，在董事會支持下，學校更以6000萬元自有經費修繕全棟圖書館。

龍華科技大學今天發布新聞稿表示，在董事會支持下，大手筆斥資新台幣6000萬元自有資金，重新打造圖書館，近日圖書館以嶄新面貌開放啟用。

（中央社記者許秩維台北22日電）龍華科技大學斥資6000萬元重新打造圖書館，設置小型研究室供師生討論時使用，還有階梯步道可進行小型藝文展演，未來還打算導入智慧圖書館服務，採用臉辨門禁及智慧借書系統。

全新啟用的圖書館，館內的樓層使用空間，分別以「D-R-E-A-M」的開頭來賦予新義，D是Dedication專注、R是Respect尊重、E是Enthusiasm熱忱、A是Ambition抱負、M則是Motivation動機，期許學生專注學業，尊重自我與他人，懷抱熱忱與抱負，積極行動並成就夢想。

葛自祥指出，近幾年人工智慧及物聯網有跳躍式發展，龍華科大也順應打造智慧校園、智慧圖書館等硬體設施，未來圖書館將導入智慧圖書館服務，採用臉辨門禁、指靜脈認證及臉辨智慧借書系統，也希望仿效亞馬遜無人商店模式，師生看到喜歡的書拿了就走，出館後即完成借閱。

龍華科技大學資訊圖書處長黃俊宏表示，圖書館空間採多功能設計，除了設置近20個單人至16人的小型研究室及討論室供師生使用，視聽區旁的階梯步道，還能進行小型藝文展演，學校也將圖書館原有木質書櫃及桌椅保留或再製翻新，傳達珍惜資源、愛物惜人的環保理念。（編輯：黃于）1070622