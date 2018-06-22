鴻海帝國要接班？　郭董：轉型中，5年內不談退休

鴻海股東會今（22）日登場，有股東提問現年67歲的郭台銘有沒有考慮接班，或找人分擔事務？尤其這是對一間公司來說是很重要的事情。為此，郭董沉默幾秒慎重表示，現在正在集團轉型發展中，往後這5年內不會談退休。還有小股東提醒「不是做不到200元不退休？」，郭董也笑著回應「對，這承諾不改變」，也相信自己的身體可以！
鴻海股東會於今日早上9點開始，在約11點左右結束，但結束後郭董仍持續為股東們解惑，甚至化身老師講解工業互聯網的重要性與發展。而有股東提問，郭董有沒有考慮接班，尤其現在發展越來越大，或會不會找人分擔事務？畢竟不論是接班還是培養領導人都對一間公司很重要。
為此，郭董沉默幾秒鐘、慎重回應，以前他幾乎每天都會想培養接班人的問題，但如今集團正在轉型發展，因此他確定在往後5年內，他不會考慮退休這個問題，語畢現場也響起熱烈掌聲。
郭董說，其實培養下世代的年輕人、領導人集團已經在做，但現在正值集團重要轉型發展的階段，5年內他不會退休。而現場也有股東提醒，「不是股價沒有做到200元不會退休？」，郭董也笑回「對對，這個承諾不會改變」！
而郭董也對現場股票賠錢的股東再度抱歉，會深切檢討，但他也說未來是工業互聯網的時代，大家一定要有信心，現在只是需要一點時間，股票200元再等等，大家一定可以看到。