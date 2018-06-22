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政治

有效否？蔡政府拚經濟　七月從國旅卡下手

記者陳弘志／台北報導2018/06/22 11:46
▲行政院發言人徐國勇22日表示，放寬國旅卡不會影響原有的「拚觀光」功能，但可增加受益對象。（資料照／記者陳弘志攝 ）
▲行政院發言人徐國勇22日表示，放寬國旅卡不會影響原有的「拚觀光」功能，但可增加受益對象。（資料照／記者陳弘志攝 ）

蔡政府拚經濟，傳出從修改公務人員所使用的國民旅遊卡下手，但也引發爭議。行政院發言人徐國勇今(22)日表示，不會影響國旅卡原有的「拚觀光」功能，但可以增加受益對象。

行政院人事行政總處表示，凡是公務人員年資具有 14 日以上休假資格者，每年休假補助總額為 16,000 元，觀光旅遊額度及自行運用額度各為 8,000 元。從七月起，將放寬國旅卡使用範圍，除了八大行業與珠寶業外，只要申請為國旅卡的特約商店，其餘全都可使用國旅卡的額度消費。

徐國勇解釋，過去採「正面表列」，只限定那些範圍可以消費，但受益範圍很有限，現在改為「負面表列」，只有少部分 ( 八大行業與珠寶業 ) 不能申請，其它都可以，只要對方能向政府申請為特約商店即可。

不過政府這項放寬作法，也引發旅遊業者擔憂，質疑國旅卡的消費金額可能被挪用到其它行業。人事總處表示，從 7 月 1 日放寬自行運用額度的使用業別後，觀光旅遊額度仍維持 8,000 元，並沒有改變，所以對觀光產業不會造成衝擊。

人事總處指出，這次放寬自行運用額度 8,000 元的使用業別後，除了珠寶銀樓及八大行業外，商圈內外的業別都可申請成為國民旅遊卡特約商店。至於外傳水費、電費、瓦斯費，從來不是國民旅遊卡的使用範圍。

行政院強調，這樣的修正，不僅維持原來的觀光旅遊額度，對國內觀光產業不會造成影響，也可以適度回應公務人員的訴求，以及業者希望能成為國民旅遊卡特約商店的期待，整體而言，將有助帶動國內消費。

關鍵字國民旅遊卡拚經濟觀光徐國勇行政院
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