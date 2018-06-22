有效否？蔡政府拚經濟　七月從國旅卡下手

蔡政府拚經濟，傳出從修改公務人員所使用的國民旅遊卡下手，但也引發爭議。行政院發言人徐國勇今(22)日表示，不會影響國旅卡原有的「拚觀光」功能，但可以增加受益對象。

行政院人事行政總處表示，凡是公務人員年資具有 14 日以上休假資格者，每年休假補助總額為 16,000 元，觀光旅遊額度及自行運用額度各為 8,000 元。從七月起，將放寬國旅卡使用範圍，除了八大行業與珠寶業外，只要申請為國旅卡的特約商店，其餘全都可使用國旅卡的額度消費。

徐國勇解釋，過去採「正面表列」，只限定那些範圍可以消費，但受益範圍很有限，現在改為「負面表列」，只有少部分 ( 八大行業與珠寶業 ) 不能申請，其它都可以，只要對方能向政府申請為特約商店即可。