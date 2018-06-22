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政治

林為洲自辦民調　58％領先楊文科41％

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/22 11:44
▲國民黨立委林為洲 22 日委託辦公室主任楊文志與艾普羅民調公司公布自辦民調結果，民調顯示他以 58.02 ％領先楊文科的 41.98 ％。（圖／林為洲辦公室提供 , 2018.6.22）
▲國民黨立委林為洲 22 日委託辦公室主任楊文志與艾普羅民調公司公布自辦民調結果，民調顯示他以 58.02 ％領先楊文科的 41.98 ％。（圖／林為洲辦公室提供 , 2018.6.22）

國民黨中常會上周三通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，不滿未獲黨內提名的國民黨立委林為洲，今（ 22 ）日上午委託辦公室主任楊文志與艾普羅民調公司公布自辦民調結果，民調顯示林為洲以 58.02 ％領先楊文科的 41.98 ％。

林為洲辦公室強調，民調是依照國民黨初選模式，包括和民國黨的徐欣瑩、民進黨的鄭朝方，政黨對比占85%，與楊文科黨內互比占15%，公布後會將民調結果轉呈黨中央，盼8月27日以前，國民黨仍能重新研議提名方式。

特別的是，林為洲上午並未現身這場記者會，記者致電給林為洲，林為洲表示，以往黨內民調，也是民調公司和黨中央出面，不是當事人，這回是委託民調公司客觀去辦。

媒體問到，是否擔心自己出面，有不團結的感覺？林為洲坦承「對」，他說，怕敵對陣營、政黨見縫插針、製造對立，他只是客觀呈現，提供黨中央參考，希望 8 月 27 日中選會登記前，回歸制度的參考數據。

媒體追問，今天不出面，是否擔心被開除黨籍？林為洲說，當然不希望是這樣，也不合比例原則，以往慣例，真的登記參選，才會開除黨籍，在這之前，大家只是提供各種意見給黨中央而已。

林為洲強調，他是為了促進黨內團結，同根生，相煎何太急，還是以團結為要，他只是訴求回歸制度。若回歸制度，就要開除黨籍，未免太嚴苛了。

媒體追問，沒有脫黨參選的意思？林為洲表示，沒有啊，還是要回歸制度，一直的訴求都是 827 之前，為了勝選，當然要有一個依據，誰的民調高、民意支持度高，就提名誰，這樣才能維持程序正義的制度。

媒體最後問，如果黨中央還是要徵召楊文科，他也配合？林為洲僅說，他持續不放棄機會，爭取可以為國民黨披掛上陣的機會，會持續爭取。

關鍵字新竹縣長林為洲楊文科徐欣瑩鄭朝方
勸林脫黨參選？洪：應勇於面對選民有效否？政府拚經濟　從國旅卡下手

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