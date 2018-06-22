林為洲自辦民調　58％領先楊文科41％

國民黨中常會上周三通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，不滿未獲黨內提名的國民黨立委林為洲，今（ 22 ）日上午委託辦公室主任楊文志與艾普羅民調公司公布自辦民調結果，民調顯示林為洲以 58.02 ％領先楊文科的 41.98 ％。

林為洲辦公室強調，民調是依照國民黨初選模式，包括和民國黨的徐欣瑩、民進黨的鄭朝方，政黨對比占85%，與楊文科黨內互比占15%，公布後會將民調結果轉呈黨中央，盼8月27日以前，國民黨仍能重新研議提名方式。

特別的是，林為洲上午並未現身這場記者會，記者致電給林為洲，林為洲表示，以往黨內民調，也是民調公司和黨中央出面，不是當事人，這回是委託民調公司客觀去辦。