出入境都要刷臉 奧蘭多機場全美首例

根據統計，去年當中從奧蘭多國際機場出入境的國際航班乘客，共計約有600萬人。

美國聯邦國土安全部所屬美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）說，透過臉部辨識器材設備，奧蘭多國際機場（Orlando InternationalAirport）將推出國際航班所有入境、出境乘客都必須刷臉（face scan）的實驗計畫。

（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）奧蘭多國際機場首開全美各大機場先例，所有國際航班的出入境乘客，不管是否為美國公民，一律都要「刷臉」。

海關與邊境保護局指出，透過攝影鏡頭掃瞄，臉部辨識軟體將把乘客臉部特徵，與國土安全部旅遊資料庫內的儲存資料進行比對，時間不到2秒鐘，準確度高達99%。

海關與邊境保護局局長麥克利南（KevinMcAleenan）在聲明中表示，我們已經發展到一個關鍵階段，將進入計量生物學出入境系統，也已經找到向前邁進的道路，將為所有乘客的旅遊經驗帶來革新。

不過，隱私權保護團體則表示，乘客臉部影像日後可能遭到不當使用，萬一機器在臉部辨識過程當中，拒絕接受某位乘客的臉部影像，這名乘客屆時將受到如何對待，令人擔憂。

喬治城大學（Georgetown University）隱私與科技研究中心（ Center on Privacy and Technology）副教授魯道夫（Harrison Rudolph）表示，美國公民可以選擇不參加刷臉，但政府機關似乎並沒有善盡告知義務。

魯道夫進一步表示，臉部辨識是在所有國際航班的登機門實施，刷臉人數將會非常可觀，「由於使用次數增加，錯誤機率可能也會因此變高。」

魯道夫說，對於臉部辨識設備的精準度存疑，因為之前有研究報告指出，對於少數族裔、婦女以及孩童來說，臉部辨識設施準確度會降低，研究人員曾經表示，這是因為用來訓練臉部辨識軟體的照片當中，少數族裔、婦女以及兒童的照片，數量本來就比較少。

麻州民主黨聯邦參議員馬基（Ed Markey）及猶他州聯邦參議員麥克．李（Mike Lee）今年5月曾致函國土安全部，要求刷臉計畫擴大實施之前，必須先訂定法規。（編輯：紀錦玲）1070622