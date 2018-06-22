NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉G奶周子瑜遭疑對嘴　開直播嗆酸民凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

出入境都要刷臉 奧蘭多機場全美首例

中央社2018/06/22 11:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）奧蘭多國際機場首開全美各大機場先例，所有國際航班的出入境乘客，不管是否為美國公民，一律都要「刷臉」。

美國聯邦國土安全部所屬美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）說，透過臉部辨識器材設備，奧蘭多國際機場（Orlando InternationalAirport）將推出國際航班所有入境、出境乘客都必須刷臉（face scan）的實驗計畫。

根據統計，去年當中從奧蘭多國際機場出入境的國際航班乘客，共計約有600萬人。

海關與邊境保護局指出，透過攝影鏡頭掃瞄，臉部辨識軟體將把乘客臉部特徵，與國土安全部旅遊資料庫內的儲存資料進行比對，時間不到2秒鐘，準確度高達99%。

海關與邊境保護局局長麥克利南（KevinMcAleenan）在聲明中表示，我們已經發展到一個關鍵階段，將進入計量生物學出入境系統，也已經找到向前邁進的道路，將為所有乘客的旅遊經驗帶來革新。

不過，隱私權保護團體則表示，乘客臉部影像日後可能遭到不當使用，萬一機器在臉部辨識過程當中，拒絕接受某位乘客的臉部影像，這名乘客屆時將受到如何對待，令人擔憂。

喬治城大學（Georgetown University）隱私與科技研究中心（ Center on Privacy and Technology）副教授魯道夫（Harrison Rudolph）表示，美國公民可以選擇不參加刷臉，但政府機關似乎並沒有善盡告知義務。

魯道夫進一步表示，臉部辨識是在所有國際航班的登機門實施，刷臉人數將會非常可觀，「由於使用次數增加，錯誤機率可能也會因此變高。」

魯道夫說，對於臉部辨識設備的精準度存疑，因為之前有研究報告指出，對於少數族裔、婦女以及孩童來說，臉部辨識設施準確度會降低，研究人員曾經表示，這是因為用來訓練臉部辨識軟體的照片當中，少數族裔、婦女以及兒童的照片，數量本來就比較少。

麻州民主黨聯邦參議員馬基（Ed Markey）及猶他州聯邦參議員麥克．李（Mike Lee）今年5月曾致函國土安全部，要求刷臉計畫擴大實施之前，必須先訂定法規。（編輯：紀錦玲）1070622

放寬國旅卡使用 人事總處：...涉內線交易 百徽前董座10...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan