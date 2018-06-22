美官員拆散骨肉 移民母歷經85天終覓愛兒

（中央社德州聖安東尼奧21日綜合外電報導）身為人母的卡塞雷斯，一年前與家人自薩爾瓦多逃至美墨邊界時，原在丈夫懷裡的小男嬰馬德歐卻硬生生地被執法官員抱走。卡塞雷斯奔走85天，終與摯愛的孩子團聚。

卡塞雷斯（Olivia Caceres）一家與官僚、語言藩籬及跨境所致的種種障礙搏鬥，終讓如今20個月大的馬德歐（Mateo）於2月8日返家。

卡塞雷斯說，馬德歐當時渾身髒兮兮的，很怕黑。返家數月後，馬德歐仍會放聲尖叫，有時到黎明才停止。就算把他抱在懷中搖晃安撫，仍無法改善這種狀況。