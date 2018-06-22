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中央社

美官員拆散骨肉 移民母歷經85天終覓愛兒

中央社2018/06/22 11:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社德州聖安東尼奧21日綜合外電報導）身為人母的卡塞雷斯，一年前與家人自薩爾瓦多逃至美墨邊界時，原在丈夫懷裡的小男嬰馬德歐卻硬生生地被執法官員抱走。卡塞雷斯奔走85天，終與摯愛的孩子團聚。

卡塞雷斯（Olivia Caceres）一家與官僚、語言藩籬及跨境所致的種種障礙搏鬥，終讓如今20個月大的馬德歐（Mateo）於2月8日返家。

卡塞雷斯說，馬德歐當時渾身髒兮兮的，很怕黑。返家數月後，馬德歐仍會放聲尖叫，有時到黎明才停止。就算把他抱在懷中搖晃安撫，仍無法改善這種狀況。

這個薩爾瓦多家庭當時在美國移民拘留中心的不幸遭遇，預告了川普即將推行的「零容忍」移民政策。近幾週來，這項政策已造成超過2300名移民兒童與父母分離。

川普本週髮夾彎逆轉拆散家庭政策，下令有關單位開始讓移民家庭團聚。卡塞雷斯尋找孩子的歷程，則預示著許多移民家庭眼前的漫漫長路。

卡塞雷斯和丈夫佛恩特斯（Jose Demar Fuentes）為逃離薩國索求保護費的幫派，去年帶著馬德歐及5歲的安德瑞（Andree）搭乘廂型車穿越墨西哥。

路透社報導，廂型車是移民常搭的交通工具。他們集體搭車，以保安全。

兒童發展專家表示，家庭骨肉分離的潛在後果除了會導致持續性的行為及學業問題外，也會對大腦發育及心理健康造成影響，對5歲以下的兒童影響尤甚。（譯者：鍾佑貞/核稿：劉淑琴）1070622

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