立委盼設宿舍版公宅 教育部：國際學舍興建中

林俊憲與民進黨台北市議員王威中今天在立法院召開記者會。林俊憲表示，經他調閱教育部資料發現，民國106年度有47%的大學生有住宿需求；其中約46%的學生有住宿需求卻抽不到學校宿舍，等於有30萬名學生需自行在校外租屋，大學生受限於經濟能力，時常只能住最便宜的違建頂加、雅房套房等，即使是最便宜的房租，對大學生來說也是沉重的負擔。

王威中指出，台北市寸土寸金，又有全台最多、多達20萬名的大學生，大學宿舍不足的問題更形嚴峻，光是士林北投區內文化、東吳、銘傳三校加起來，就有7000人在校外租屋，但現在的公共住宅根本沒有學生的份，不僅格局主要是針對家庭和社會人士，保障給學生的名額也非常少。

王威中說，日前在台北市議會總質詢提出台北市政府應籌劃宿舍版公宅，北市府也承諾將在6個月內提出規劃，但是仍需要各大學和中央國產署一起合作。林俊憲表示，台北市既已釋出意願要蓋「宿舍版公宅」，中央應全力配合北市府尋找閒置國有地。

教育部高等教育司專門委員梁學政說，完全贊同這樣的方式，來解決公私立大專學生住宿問題，其實過去教育部就所管的學產土地，也曾參與台北市政府的都市更新，目前位在南海路就有一處南海國際學舍，台北市政府正在進行都市更新中，預計109年完工，有450個床位，全部提供出來給大台北公私立學校學生跨校使用。

內政部營建署科長張渝欣說，目前大力推動社會住宅，也可以提供給沒有設籍，但是在當地就學、就業的學生，雖然數量的確比較少，但是目的事業主管機關也可以配合政策需要來蓋，如果教育部有需求內政部可以配合，依照教育部對學生宿舍的要求標準來設置。（編輯：蘇志宗）1070622