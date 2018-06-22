馬斯克買錯了嗎？ 特斯拉將關閉數十餘間太陽能安裝廠

特斯拉拒絕評論計劃關閉哪些營運點，以及裁員佔整體太陽能業務的比例，有些關閉廠房的員工，將被移轉至其他工作地點。特斯拉大舉關閉太陽能營運設施，引發投資者進一步擔憂，該公司是否面臨現金不足的困境。

特斯拉兩年前從 SolarCity 手中以 26 億美元的高價買下太陽能業務，根據路透社獲得的消息，約有 60 間太陽能安裝廠將持續營運，而公司內部電子郵件則列出 14 間太陽能設施將被關閉。

電動車製造商特斯拉上週宣布將裁員 9%，本週再度削減人力，《路透社》22 日獨家報導，根據特斯拉公司 3 份內部文件，以及 7 名現任或前任太陽能員工透露，公司將關閉數十餘間太陽能安裝廠，同時終止與零售商 Home Depot 的合作。

內部電子郵件顯示，將被關閉的太陽能安裝廠位於下列 9 個州：加州，馬里蘭州、紐澤西州、德州、紐約州、新罕布夏州、康乃迪克州、亞利桑那州和德拉瓦州、

特斯拉因 Model 3 的製造遲遲無法達成每週 5000 台的生產目標，投入許多資金試圖提振產能，在不進行新一輪募資的情況下，該公司承受許多獲利壓力。特斯拉股價在 21 日下跌 4.06% 至每股 347.51 美元。

特斯拉股價日線走勢圖 圖片來源：Google

在裁員和關閉零售點的情況下，分析師質疑特斯拉太陽能的營運能力，數據顯示，該事業體的銷售正在下滑，而行銷費用正不斷攀升。

今年第 1 季，特斯拉共安裝了 76 兆瓦的太陽能系統，比起 SolarCity 在 2016 年年初時所安裝的 200 兆瓦太陽能系統，下滑許多，當時 SolarCity 為該產業的龍頭。特斯拉太陽能銷售的下滑，也可能會使未來與松下合資企業的計畫產生變卦。

在與 Home Depot 結束合作關係之前，特斯拉的太陽能產品約在 800 間 Home Depot 商店銷售，約占該事業體總銷售的一半。GTM Research 表示，這種與第三方零售夥伴合作，是銷售太陽能產品最昂貴的手法之一，因為零售商會抽成。

GTM Research 指出，每透過 Home Depot 銷售一套太陽能系統，特斯拉可能需要支付 7000 美元，相比之下，透過其他方式平均只需花 4000 美元。