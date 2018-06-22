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〈第一金股東會〉談金金併 董瑞斌：不會被併且5年內

鉅亨網2018/06/22 11:47
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第一金 (2892-TW) 今 (22) 日舉行股東會，會中小股東關注金融整併問題，對此，第一金董事長董瑞斌表示，第一金對於金金併的策略，就是去併別人，不會被併，併購也不是未來 3、5 年要做的事情，目前最重要的，是想辦法讓集團各子公司發揮綜效。

針對金金併，董瑞斌從公司面和產業面分析，產業面部分，他說，現有 38 家銀行，台灣沒有一個產業，從大廠商到小廠商每一家公司都賺錢，只有銀行業全部都賺錢，當每一家都賺錢的話，金金併沒有那麼好推，合併最好推動的時機，就是營運出現危機。

第二從公司面來看，董瑞斌說，第一銀行是台灣最老的銀行，不可能被併，至於去併購別人的可能性還要評估，不過，目前最重要的工作不是併購。

他說，第一金從 2003 年成立至今，還沒有發揮全部綜效，例如壽險成立 10 年，虧了 10 年，若以第一金推動產品的能力和效率來看，這是一件不可思議的事情，這表示很多潛能沒有發揮出來，因此，目前最重要的事情，是讓各企業發揮最大的綜效，在還沒達到前，不會趕著合併。

至於會中有股東表示，金管會將併購門檻放寬，擔憂假外資和陸資會進來併購，董瑞斌則再次強調，金金併策略就是我們去併別人，不會被併，但這不是現在要做的事情，也不是未來這 3、5 年之間要做的事情，在集團尚未完全發揮綜效之前，不急著併購。

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