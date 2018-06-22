「阿爸會更努力的」6月大女兒重病　父煮果醬籌醫藥費

過去曾在多家飯店擔任烘焙主廚的潘世屆，與妻子選擇住在恆春鄉下打拚，選用外觀不完美的無毒蔬果食材，將其熬煮成果醬販售，藉由使用小農 NG 農產來幫助小農增加收入，並期許更多人加入無毒有機行列。

「阿爸會更努力的，只要你平安健康回家就夠了」屏東恆春網路果醬店老闆潘世屆，看著年僅 6 個月卻飽受骨髓炎等症狀所苦的女兒，心疼的吐出這句話。專門製作手工果醬的潘世屆，成立「 Sweet365 小農的天空」網路果醬店販售天然果醬，由於目前的積蓄難以負擔女兒醫療費用，讓潘世屆只得暫別女兒，回家煮果醬籌錢，辛苦模樣令網友看了相當不捨，紛紛號召親友團購幫助老闆，期盼小妹妹能早日康復。



▲潘世屆努力製作果醬籌措女兒醫療費，辛苦模樣令許多網友相當不捨，揪團購買希望能幫助小妹妹。（圖／翻攝自「Sweet365小農的天空」臉書）

近日，潘世屆在臉書專頁貼出一張握著女兒小手的照片，寫下：「對不起～讓你受苦了」，透露女兒骨髓炎還沒好，又有其他問題接踵而來，一天要做 3 次抽血檢驗。看著女兒小小身軀得忍受各種治療與病痛對抗，讓他相當心疼「真希望聽到醫生叔叔説：你可以出院回家了。」

為了籌措女兒龐大醫藥費，潘世屆不得不暫時離開女兒，回家煮果醬賺錢「現在，阿爸又要離開你去煮果醬了～存款不夠買你的出院門票是阿爸最自責的事，等護士姐姐再幫你換第 2 次針頭時，阿爸就回來陪你了。」



▲潘世屆與妻子自製手工果醬販售。（圖／翻攝自「 Sweet365 小農的天空」臉書）

儘管得為了女兒來回奔波、努力籌錢，一家人陪著女兒對抗病魔，但潘世屆仍堅強表示「我們不怕，因為有很多叔叔、姐姐在支持著你。雖然目前的費用已經超過阿爸的積蓄，阿爸會更努力的，只要你平安健康回家就夠了。」並希望大家能幫忙購買果醬。

許多網友得知老闆一家的狀況後，相當不捨，紛紛揪團下單訂購，留言為老闆及小妹妹打氣，但因訂購網站瞬間湧入大量訂單、出現狀況，老闆已通知網路公司幫忙搶修。另外，潘世屆也透露這兩天都在努力製作果醬，強調自己還可以工作，請大家不要捐款。