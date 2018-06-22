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國際爭相角逐歐洲食品金獎　瑞穗鮮乳連兩年拿下金獎！

生活中心／綜合報導2018/06/22 16:49
▲瑞穗鮮乳連續兩年拿下Monde Selection世界品質評鑑大賞，品質連評審主席都說讚！（圖／資料照片）
▲瑞穗鮮乳連續兩年拿下Monde Selection世界品質評鑑大賞，品質連評審主席都說讚！（圖／資料照片）

一年一度的Monde Selection-世界品質評鑑大賞結果出爐！今年來自國際間共九十二個國家參賽，瑞穗鮮乳連續兩年拿下金獎，再次向國際展示台灣生產高品質鮮乳的超強實力！

國際爭相報名參賽！世界各國共數千項產品 爭相角逐獎章認可。Monde Selection是國際食品界每年盛事之一，獲獎即代表口感與品質深受國際肯定。Monde Selection主席Mr. Patrick de Halleux指出，該獎章已經有五十七年的歷史，從1961年開始，Monde Selection的使命就是品評、分析更多類別的產品，從酒類商品、乳製品到營養食品都有涵蓋，他指出，這些分析結果，都能作為品牌改進產品的指標。

於頒獎典禮現場中，可見來自世界各國品牌齊聚一堂，一名在場參與盛事的日本記者也強調，Monde Selection獎章在日本不僅非常有名，對於日本大眾有相當高的影響力。同樣是今年獲獎者的葡萄牙品牌也認為，該獎章對他們的重要性非常高，品牌能藉由該獎章向消費者證實產品品質。

遵循歐洲嚴謹法規 Monde Selection獎章成國際高品質指標。Monde Selection評審團隊主席Prof. Joseph Bessemans強調，對於消費者來說，產品口味、安全性與整體感是重要的，越來越多人都會看產品標示。他繼續說明，因此Monde Selection在口感、健康、標示、包裝等，也都以歐洲法律作為基礎作為相關檢視標準，若有需求也會將產品寄送給實驗室進行檢測。

瑞穗鮮乳連續兩年奪金獎！連評審主席也誇讚的好實力!瑞穗鮮乳連續兩年奪金獎，不僅是證明台灣生產鮮乳的好實力，來自副熱帶台灣能產出高品質鮮乳，也讓主辦單位誇讚！看見瑞穗鮮乳的好品質，也同時看見瑞穗鮮乳在生產鮮乳上，花費許多努力維持品質穩定！

提供消費者美味、營養與安心的鮮乳，是品牌向來努力不懈的目標。除了精選全台優質牧場之外，從乳源端開始就有堅強的酪農輔導團隊，協助酪農產出優質生乳；製程端結合現代化品管技術，引進國外先進科學製程，從殺菌冷卻到充填包裝等環節，都有專業的人員對每一個細節嚴格把關，最後以先進物流系統將鮮乳送到貨架上讓消費者安心購買與飲用。

瑞穗鮮乳備受國際讚賞，不僅是對瑞穗鮮乳從牧場到餐桌用心把關的肯定，更為台灣鮮乳帶來了新標準，讓台灣鮮乳邁入了新的里程碑！


▲瑞穗鮮乳備受國際讚賞，不僅是對瑞穗鮮乳從牧場到餐桌用心把關的肯定，更為台灣鮮乳帶來了新標準，讓台灣鮮乳邁入了新的里程碑。（圖／資料照片）

瑞穗鮮乳廣編特輯

關鍵字瑞穗鮮乳monde selection世界品質評鑑大賞
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