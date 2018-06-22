許勝雄：不因樂視失敗看壞新創產業

（中央社記者潘智義台北22日電）仁寶電腦董事長許勝雄今天在股東會表示，中國大陸手機客戶樂視當然是一個失敗案例，仁寶也因樂視的呆帳，提列一次性損失新台幣35.88億元，但不能因此放棄對新創產業的期待。

有股東質疑，樂視財務狀況不佳，仁寶不但因其呆帳認列損失，甚至還一度打算投資樂視。對此許勝雄提出樂視是新創產業，雖然是失敗的例子，但不能因此看壞新創產業。

許勝雄說，樂視是中國大陸新創的產業，有全新的營運模式，在中國大陸很多成長中的企業，與台灣傳統的產業運作方式不同。若認為新創公司的營運不足以支持其財務，就限縮對一切新創產業的期待，這樣也不好。畢竟台灣目前正推動修法，允許無獲利公司掛牌上市，也是鼓勵新創產業。