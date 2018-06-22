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中央社

許勝雄：不因樂視失敗看壞新創產業

中央社2018/06/22 11:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北22日電）仁寶電腦董事長許勝雄今天在股東會表示，中國大陸手機客戶樂視當然是一個失敗案例，仁寶也因樂視的呆帳，提列一次性損失新台幣35.88億元，但不能因此放棄對新創產業的期待。

有股東質疑，樂視財務狀況不佳，仁寶不但因其呆帳認列損失，甚至還一度打算投資樂視。對此許勝雄提出樂視是新創產業，雖然是失敗的例子，但不能因此看壞新創產業。

許勝雄說，樂視是中國大陸新創的產業，有全新的營運模式，在中國大陸很多成長中的企業，與台灣傳統的產業運作方式不同。若認為新創公司的營運不足以支持其財務，就限縮對一切新創產業的期待，這樣也不好。畢竟台灣目前正推動修法，允許無獲利公司掛牌上市，也是鼓勵新創產業。

他強調，樂視當然是一個失敗的案例，仁寶也因樂視的呆帳，提列一次性損失新台幣35.88億元。

仁寶總經理陳瑞聰表示，個人電腦（PC）是核心產品，將繼續強化當做骨幹，並持續發展新產品，也就是以筆電為主，發展多項轉型產品，如智慧醫療、電子錶等，仁寶一直在做產品創新，帶領產業創新往前走。

他說，從物聯網（IoT）、智慧手機切入，蘋果、亞馬遜物的聯網產品，都是機會，但初期要有很好獲利並不容易。新事業當中的智慧醫療產業，須長期投入，營收成長速度不如電子業，投資回收期間也較長。

陳瑞聰指出，去年全球政經情勢景氣波動，但仁寶仍有不錯成長，力推創新事業之外，電腦產品出貨仍逆勢成長，優於同業，智慧音箱、家用閘道器業績都不錯，非筆電產品營收突破3成，今年可望持續成長。

另外，與聯想共同投資聯寶，當初已把賣回權都訂好，可以賣回給聯想。雖然賣回資金較大，但仁寶與聯想雙方條件已談到一定程度，等待聯想把程序做完，預計第3季，也就是8、9月之間完成，仁寶持有聯寶49%股權將賣回給聯想。（編輯：林沂鋒）1070622

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