美警與獲救女童重逢擁抱 照片感動網友

（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）炎熱天氣下，一名遭母親遺棄在車裡長達12小時的美國佛羅里達州3歲女童，與救命的員警重逢擁抱。警局在推特分享照片，網友紛紛留言表示感動。

佛州塞米諾爾郡（Seminole County）警長辦公室推特（Twitter）21日發文寫道，警官鄧恩（Bill Dunn）今天與3歲的寶貝女孩重逢，他週日發現女童在車裡昏迷不醒，「他把她從車裡拉出來，移到有空調的巡邏車，立即送往醫院。我們很高興她已完全康復。做得真棒，鄧恩！」

推文貼上鄧恩與穿紫紅色上衣、牛仔短褲，赤腳的金髮女孩緊緊相擁的照片。有網友回應寫道：「這就是真英雄的模樣。」