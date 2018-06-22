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中央社

美警與獲救女童重逢擁抱 照片感動網友

中央社2018/06/22 11:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）炎熱天氣下，一名遭母親遺棄在車裡長達12小時的美國佛羅里達州3歲女童，與救命的員警重逢擁抱。警局在推特分享照片，網友紛紛留言表示感動。

佛州塞米諾爾郡（Seminole County）警長辦公室推特（Twitter）21日發文寫道，警官鄧恩（Bill Dunn）今天與3歲的寶貝女孩重逢，他週日發現女童在車裡昏迷不醒，「他把她從車裡拉出來，移到有空調的巡邏車，立即送往醫院。我們很高興她已完全康復。做得真棒，鄧恩！」

推文貼上鄧恩與穿紫紅色上衣、牛仔短褲，赤腳的金髮女孩緊緊相擁的照片。有網友回應寫道：「這就是真英雄的模樣。」

塞米諾爾郡警方指出，女童的33歲母親凱勒（Casey Dyan Kelle）17日被捕，以疏忽照顧導致孩童嚴重受傷罪名，移送法辦。

警方指出，17日上午接到報案，有孩童獨自留在車裡，員警抵達現場發現，所有車窗緊閉，女童明顯因過熱陷入昏迷。員警將她緊急送醫，女童一度情況危急，後來恢復穩定。

警方調查發現，凱勒16日晚開帶著3個孩子開車出門買酒，晚間約11時15分回到公寓，帶著兩個年紀比較大的孩子回家，卻把最小的3歲女兒留在車上。17日上午，凱勒一覺醒來發現女兒不在家，還打電話報案女兒不見了。

警方調查，凱勒的車沒有被人破壞或被竊痕跡，研判她把女兒留在車裡過了一夜，前後約12個小時。（編輯：廖漢原）1070622

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