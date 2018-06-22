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後壁下茄苳泰安宮　神奇豬腳不會壞

保庇2018/06/22 11:20
後壁下茄苳泰安宮　神奇豬腳不會壞（圖／保庇）
後壁下茄苳泰安宮　神奇豬腳不會壞（圖／保庇）

台南後壁下茄苳泰安宮，有著能夠解除病痛、替小朋友收驚的神奇豬腳，而且擺放十幾年都不會壞，堪稱是茄苳媽的神蹟之一。這個神奇豬腳是怎麼來的，破避官的任務又是什麼呢？

泰安宮鎮殿軟身大媽（圖／卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭FB粉絲專頁）
泰安宮鎮殿軟身大媽（圖／卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭FB粉絲專頁

廟誌沿革記載，明永曆13年（西元1659年），來自中國福建湄洲的商人，奉請一尊四寸寶銅湄洲媽祖來台，經過此地休息用餐時，將媽祖神像擺在古井上，準備要走時卻怎麼樣都無法把神像拿起來，擲筊請示才知道媽祖相中此地，要留在這裡濟民救世，居民便搭建草寮奉祀。在神蹟不斷，信徒越來越多的情況下，康熙23年（西元1684年）地方仕紳帶頭募款，集合眾人之力為媽祖建廟，並命名為泰安宮。原先四寸寶銅湄洲媽祖金身，則放入大媽神像內。信徒遍布嘉義鹿草、水上和台南後壁、東山、白河、新營，而有南瀛第一媽祖廟的美名。

後壁下茄苳泰安宮，供奉七尊媽祖，其中大媽出巡境內三十六庄（又稱舉香）時，會有一位破避官做為前導開路。身穿黃色上衣、對綁紅布條、腰繫白色腰裙，並在腰上配戴一隻新鮮豬腳、裝有媽祖仙丹（香灰）的葫蘆、一把十二隻的新鮮韭菜，手執馬鞭，走在執事排隊伍前的破避官，任務是要替媽祖破除一切有形無形的障礙。

歷年遶境留存的豬腳（圖／卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭FB粉絲專頁）
歷年遶境留存的豬腳（圖／卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭FB粉絲專頁

遶境結束後，破避官腰上的豬腳便會供奉在泰安宮內。說也奇怪，一般新鮮豬腳放在室外二三天就會腐敗引來蒼蠅蛆蟲。但是破避官腰上的豬腳，跟著遶境走了這麼多天，放在泰安宮中竟然不會腐敗。而且有任何難解的病痛，或是小孩驚嚇啼哭不止，只要獲得媽祖三個聖杯，就能用豬腳來消災解厄。現在廟中還保留著民國56年舉香時的豬腳，以紅布包裹供奉在大媽左腳邊，被譽為是鎮宮之寶。

來參拜台南後壁下茄苳泰安宮媽祖時，記得看看歷年來的神奇豬腳。不過還是要提醒，有任何身體不舒服，先找醫生確認，真的無法解決再來找媽祖喔！

資料來源：

台南市政府旅遊觀光局-後壁下茄苳泰安宮繞境祈福活動
文化資源地理資訊系統-泰安宮
卅六庄下茄苳泰安宮旌忠廟與五十九庄頭 FB粉絲專頁

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關鍵字台南大媽後壁破避官豬腳
有神無廟　八庄大道公輪祀

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