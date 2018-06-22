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敦睦遠航訓練扎實　官校生收穫滿滿

軍聞社2018/06/22 10:31
▲ 國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生郭玟萱在馬紹爾群島共和國時，向該國總統海尼（Hilda C. Heine）女士、我國駐馬紹爾群島共和國大使唐殿文等人介紹臺灣特色文化及科技研發成果。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生郭玟萱在馬紹爾群島共和國時，向該國總統海尼（Hilda C. Heine）女士、我國駐馬紹爾群島共和國大使唐殿文等人介紹臺灣特色文化及科技研發成果。（軍聞社記者周昇煒攝）
海軍官校學生傅傳恩（右）在航程中學習海軍專業知識，和同學一起為未來任官做準備。（軍聞社記者周昇煒攝）

（軍聞社記者周昇煒專訪）「在這次的敦睦遠航訓練當中，讓我深刻地體會到海軍是半個外交官的身份，不僅讓我拓展了自己的視野，也讓世界看見臺灣。」國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生郭玟萱帶著淡淡的驕傲與對自我的肯定，緩緩道出今年跟著敦睦支隊走訪中美洲各友邦國家的收穫。

　郭玟萱這次在敦睦遠航支隊中，負責磐石軍艦文宣館英語導覽與解說，面對各站動輒1千多人的參觀人潮，郭玟萱用流利的英語向友邦重要貴賓、僑胞及民眾們介紹臺灣的國防、藝術、精品、科技、文化與美食。

　「重要的是想將臺灣傳遞出去的那份心意。」初次擔任英語導覽員的郭玟萱，私下透露面對群眾時其實內心十分緊張與惶恐，但在實際導覽中發現，參訪民眾很熱情，而且對艦上陳展的各項模型、照片及藝術品都非常有興趣，再加上介紹的都是自己熟悉的文化、美食等，心情就慢慢放鬆了，還突然覺得自己是臺灣的代言人，「真的有『半個外交官』的感覺」。

　在艦上見學已3個月的海軍官校學生傅傳恩說，選擇海軍官校就讀，是人生重要的轉折點，透過四年學校的養成教育，讓自己無論在理論與實務上都能奠下基礎，此次遠航訓練更印證過去所學的知識，如今即將畢業任官，未來會將所學運用於部隊。

　敦睦期間最頻繁的操演就是海上加油，傅傳恩表示，進行雙艦併航整補時，所有官校生會至各部位見習並實作，包括間距儀手、方位圈，還有網路手等，在每個部位上都可以看到船上官兵辛苦的一面與生活作息，更能體驗以後部隊中的生活。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
遠航訓練理論結合實務　培育海軍初培養海軍新血/系列一

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