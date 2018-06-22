遠航訓練理論結合實務　培育海軍初官專業技能

在長達2萬3千餘浬的航程中，敦睦支隊協助隨艦見習學生實際體驗艦艇常規作息，要求學生以分組輪帶方式，擔任駕駛台、戰情室、輪機部門及航行見習副值更官等部位，並配合海上加油操演，實際體驗整補站、信號台及信文傳遞等部位，逐項完成海軍初級軍官專業職能合格簽證，以培養未來擔任艦艇職務的專業素養。

此外，敦睦支隊抵達各友邦時，海軍官校學生組成的鼓號樂隊，在國外貴賓、僑胞及當地民眾的圍觀下，進行長達30分鐘的鼓號表演，展現初生之犢不畏虎的精神；政戰學校海軍組應屆畢業生也展現優秀語文能力，在磐石軍艦的文宣館中，以流利英語及華語介紹中華民國國防、藝術、科技、工藝及風土民情，展現海軍官兵就是「半個外交官」的精神，共同擔負宣慰僑胞、敦睦邦誼的重任。

值得一提的是，敦訪各國期間，支隊安排學生集體旅遊參觀當地風情文物、體驗各國歷史與文化，並藉由參與午宴及晚會活動，培養開闊胸襟和國際視野，使他們在體驗海上生活的同時，更能實現環遊世界的夢想並與世界接軌，應證「加入海軍、環遊世界」的經典名言。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社