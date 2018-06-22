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國防軍武

遠航訓練理論結合實務　培育海軍初官專業技能

軍聞社2018/06/22 10:30
▲ 「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」精心規劃學科與實務課程，使海軍官校與國防大學政戰學院分發海軍應屆畢業生熟悉艦艇基礎技能。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」精心規劃學科與實務課程，使海軍官校與國防大學政戰學院分發海軍應屆畢業生熟悉艦艇基礎技能。（軍聞社記者周昇煒攝）
官校生在教官指導下，學習正確穿著消防衣。（軍聞社記者周昇煒攝）海軍官校107年應屆畢業生組成鼓號樂隊，在敦睦支隊靠訪友邦時進行表演，肩負宣慰僑胞、敦睦邦誼重任。（軍聞社記者周昇煒攝）見習學生在敦睦期間細心學習，面對繁複的信號旗，特別用手繪方式做筆記便於複習與記憶。（軍聞社記者周昇煒攝）

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」納編海軍官校及政戰學院海軍組應屆畢業生，透過長達3個多月的遠航訓練中，實際體驗、學習船上各部位專業知識、技能，使官校學生能將理論與實務相互印證、結合，奠定未來優秀海軍軍官基礎。

　在長達2萬3千餘浬的航程中，敦睦支隊協助隨艦見習學生實際體驗艦艇常規作息，要求學生以分組輪帶方式，擔任駕駛台、戰情室、輪機部門及航行見習副值更官等部位，並配合海上加油操演，實際體驗整補站、信號台及信文傳遞等部位，逐項完成海軍初級軍官專業職能合格簽證，以培養未來擔任艦艇職務的專業素養。

　此外，敦睦支隊抵達各友邦時，海軍官校學生組成的鼓號樂隊，在國外貴賓、僑胞及當地民眾的圍觀下，進行長達30分鐘的鼓號表演，展現初生之犢不畏虎的精神；政戰學校海軍組應屆畢業生也展現優秀語文能力，在磐石軍艦的文宣館中，以流利英語及華語介紹中華民國國防、藝術、科技、工藝及風土民情，展現海軍官兵就是「半個外交官」的精神，共同擔負宣慰僑胞、敦睦邦誼的重任。

　值得一提的是，敦訪各國期間，支隊安排學生集體旅遊參觀當地風情文物、體驗各國歷史與文化，並藉由參與午宴及晚會活動，培養開闊胸襟和國際視野，使他們在體驗海上生活的同時，更能實現環遊世界的夢想並與世界接軌，應證「加入海軍、環遊世界」的經典名言。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
急難慰助敦睦遠航訓練扎實　官校生收穫滿滿

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