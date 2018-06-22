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政治

吳芳銘參選影響選情？洪耀福：對嘉義選舉有信心

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/22 12:06
▲民進黨立委22日舉辦「彰化珍珠蚵最優鮮」美食推廣記者會，海基會董事長張小月與民進黨祕書長洪耀福都受邀出席。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.22）
▲民進黨立委22日舉辦「彰化珍珠蚵最優鮮」美食推廣記者會，海基會董事長張小月與民進黨祕書長洪耀福都受邀出席。（圖／邱明玉攝 , 2018.6.22）

嘉義縣副縣長吳芳銘宣布投入嘉義縣長選舉，在嘉義政壇投下震撼彈，被外界視為嘉義縣長張花冠與立委陳明文「花文大戰」的續集，對此，民進黨祕書長洪耀福今（ 22 ）日在立法院受訪時表示，嘉義縣經過黨內初選程序，已經提名翁章梁代表民進黨，翁過去的歷練和經驗都非常豐富，他對嘉義縣選情非常有信心，不管什麼狀況，對嘉義縣選舉充滿絕對的信心和把握。

至於身兼民進黨主席的總統蔡英文昨約中部立委餐敘談選情，與會立委轉述，蔡總統提到年改，確實讓選情變得更辛苦，盼不分中央、地方一起努力，守住台中、彰化，搶下南投執政。

對此，洪耀福說，總統會分批約見立委，因為立委最近在立院審議，總統覺得大家很辛苦，一方面慰勞他們，一方面也跟不同區域的立委，能夠交換意見，尤其現在改革到這個階段，下階段改革方向如何推動，總統會固定跟黨籍立委能夠對話溝通。

對於政府一連串的改革，是否會影響年底選情？洪耀福表示，執政有該做的事情，難免會得罪人，推動任何政策都要承擔，但要向人民解釋清楚，這不能算是包袱，這是改革的代價，社會要經歷改革，就必須承擔這樣的代價，這代價做為執政黨，一定是義無反顧去面對。

針對中國大陸要求 36 家外國航空公司必須更改對台稱呼，統一為中國台灣，政府擬採反制措施，不過連綠委都有疑慮，洪耀福則說，對中國大陸一路進逼，政府一定會提出具體措施和反制方法，現在能夠做的事，就是支持政府所有的作為。

關鍵字嘉義縣翁章梁吳芳銘蔡英文洪耀福
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