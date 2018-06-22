通緝犯低調想搭公車 遇便衣警查獲槍毒

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣42歲彭姓男子因毒品案遭通緝，日前低調返家探視後，為掩人耳目特意選擇搭公車離開，卻在前往公車站途中遇上便衣員警，員警一眼識出，當場攔查逮捕，起出槍枝毒品。
苗栗縣頭份警分局今天發布新聞指出，頭份派出所警員謝明炎、張晉榮20日傍晚前往南庄鄉執行肅毒勤務，行經南庄鄉東村苗124線道路往南庄公有停車場入口處，發現一名男子走在路上，當場認出他是轄內彭姓毒品通緝犯，立即上前攔查。
彭男發現苗頭不對，轉頭就跑，仍遭員警追趕順利逮捕，當場在他隨身包包內查獲改造手槍一把、子彈2顆及海洛因0.47公克、安非他命1.42公克及注射針筒等贓證物。
警方指出，這名家住南庄鄉的彭姓男子是轄內治安人口，因毒品案遭苗栗地檢署3月5日發布通緝，數月來，行蹤不明，員警密集前往住家盯哨都未見人影，不料當天彭男偷偷溜回家探視後，為求低調、掩人耳目，不敢開車，特別選擇搭公車離開，在準備前往公車站搭車途中，半路「巧遇」便衣員警遭逮捕。
彭男坦承非法持有槍毒，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦；警方將擴大追查子彈及毒品來源及有無涉及其他不法情事。（編輯：李錫璋）1070622