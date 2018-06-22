勘查大樹之家　蘇貞昌：市長態度決定樹的命運

蘇貞昌表示，新店大樹之家現在種了密密麻麻的樹，但因為這塊地已經是國小的預定地，未來這些樹木勢必要再次移植，「移植樹木不是像插香一樣，而是要進行斷根」；此外，樹與人一樣有生命，瞭解樹的人都知道，「樹要進行移植，就像是開大刀，非常的傷！」不斷移植是非常不妥的，移植也將使樹木不易存活。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（22）日展開「新北市政抓Bug」系列的直播，首場即前往新店區大樹之家進行市政勘查；蘇貞昌認為，一個市長的態度決定樹的命運，若輕易的移植，不珍惜樹木，任何保護條例都是空有的。

蘇貞昌說，現在大樹之家內的樹木，幾乎都是沒有價值的黑板樹，原來種植於此的是肖楠等珍貴樹種，卻被拿去賣掉，換上黑板樹；並感嘆「真正懂樹的人就不會輕易動它！」市長若沒有遠見、不愛惜樹木，根本是空有保護條例，而未能真正保護樹木，若政府重視城市的綠化環境，就更應該好好的珍惜、照顧樹木。

蘇貞昌提到，他當縣長時，板橋文化路上原先只有6棵樹，在他的要求及積極的種樹後，現在兩邊人行道都種滿樟樹；不僅如此，包括土城金城路、淡水到金山的路段，也都是他當台北縣長時所種的樹，「一個漂亮的城市，絕對不能少了一片綠」。

蘇貞昌在當屏東縣長就已重視樹木及環境的綠化，從高屏大橋到鵝鑾鼻，種了有100里長的樹，並根據不同環境，種上不同的樹種，如土壤肥沃的地方種樟樹、靠海的恆春則種抗鹽害的木麻黃等，「現在的樟樹已經成了很大的樹傘，大家都能夠乘涼。」

蘇貞昌強調，樹雖然不會說話、也不會投票，但如果好好愛護它，它會帶給城市美麗的環境、清淨的空氣；「一個市長的態度決定樹的命運」，若政府只是做做樣子把樹放任在那，不仔細照顧，那真的非常可惜。

蘇貞昌競選辦公室指出，未來蘇貞昌將繼續使用直播及影片的方式，帶領新北市民一起抓出新北市政的缺失與問題，並共同討論具體的政策與改善方式，改變停滯的新北市政，共同打造更新更好的「新新北」。