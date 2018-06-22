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股價跌65%也沒問題 美35大銀行通過Fed第一階

鉅亨網2018/06/22 12:03
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美國聯準會 (Fed Reserve) 週四 (21 日) 進行的第 1 階段 Dodd-Frank 壓力測試 (stress test) ，全美 35 間大銀行全數過關順利落幕。

Fed 的壓力測試結果顯示，2019 上半年若美國銀行股股價大幅崩盤 65%，並且恐慌指數 VIX 上升超過 60 時，此 35 間大型銀行業仍無需政府任何援助，並能夠照常營運。週四 VIX 指數來到 14.64。

VIX 日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融
VIX 日線趨勢圖 / 圖：雅虎金融

模擬數據顯示，在銀行整體損失 5780 億美元的情況下，其資本水位還是足以承受維持每日營運所需。而 Fed 壓力測試共分為 2 部分，而更加嚴厲考核的第 2 部將於下週三 (27 日) 公布成績，同時也包含了風險管理等測驗項目。

據了解，美聯準會在 2008 年金融危機後便推出了壓力測試以確保銀行業的競爭力，保持其借貸能力以維持經濟的健康度。聯準會提到，目前的銀行整體已陸續添增了 8000 億美元的「高品質」資金。

聯準會壓力測試模擬 / 圖：美國聯準會
聯準會壓力測試模擬 / 圖：美國聯準會

包括德意志銀行 (DB-US) 在內的 6 間海外銀行，如瑞士信貸 (CS-US)、瑞銀 (UBS-US) 等，也都通過了測驗，壓力測試的「成績單」也首次對外公布。

在最低補充槓桿率 (supplementary leverage ratio，SLR) 方面，高盛 (GS-US) 的數字為 3.1，低空掠過了聯準會要求的 3.0，為測試銀行裡的吊車尾。

瑞信以 6.6 高分通過，而摩根史丹利 (MS-US) 為 3.3、State Street 為 3.7。低於 4.0 的銀行只有 4 間。

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