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中央社

陸裁定對台灣苯乙烯課反傾銷稅

中央社2018/06/22 12:05
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北22日電）中國商務部今天上午公告，裁定原產於台灣、南韓和美國的進口苯乙烯存在傾銷，23日起對上述產品徵收反傾銷稅，稅率為3.8%至55.7%不等，徵收期限為5年。

根據中國商務部官網22日上午發布的2018年第43號公告，台灣化纖公司出口至大陸的苯乙烯，從明天開始將被課徵3.8%的反傾銷稅，其它台灣公司則為4.2%。

不過與其他兩國業者相比，台灣被課的反傾銷稅是最輕的。南韓被課的稅率在6.2%至7.5%之間；美國最重，從13.9%至55%。

公告稱，原產於台灣、南韓和美國的進口苯乙烯存在傾銷，中國大陸苯乙烯產業受到了實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

中國商務部此前已經對台灣、南韓和美國的進口苯乙烯展開臨時反傾銷措施。業者自2月13日起進口苯乙烯，必須向中國海關提供相應的保證金，保證金以海關審定的完稅價格從價計徵。

其中，台灣化纖等台灣公司必須繳交5%；南韓有關公司必須繳交7.8%至8.4%不等。美國有關公司被課最重，必須繳交從9.2%至10.7%之間。

根據統計，銷售至中國大陸的苯乙烯前3大進口量，南韓以市占35.03%列名第一，其次是沙烏地阿拉伯的14.66%，台灣為13.12%，排名第3。

苯乙烯是基礎有機化工原料，主要用於生產發泡性聚苯乙烯（EPS）、聚苯乙烯（PS）、丙烯?-丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂、不飽和聚酯樹脂（UPR）、熱塑性彈性體（SBS）、丁苯橡膠（SBR）、丁苯膠乳（SBL）等，該產品在中國大陸的海關稅則號為29025000。（編輯：楊昇儒）1070622

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