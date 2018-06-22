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〈仁寶股東會〉下半年傳統旺季仍是成長趨勢 智慧音箱

鉅亨網2018/06/22 12:11
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代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (22) 日召開股東會，總經理陳瑞聰表示，下半年迎接傳統旺季，看起來還是處在成長趨勢，今年目標出貨量年增 10%、約上看 8800 萬；非電腦類產品今年營收占比希望從 30% 提高到 35%，預期智慧家庭、手錶等產品將會成長，其中智慧音箱除現有 2 大客戶外，目前正洽談新客戶中。

總經理陳瑞聰指出，未來會在核心的 PC 繼續強化，作為仁寶營運的骨幹，不過 PC 發展已相當成熟，希望讓 PC 成長，又同時長期耕耘發展新產品，如 IoT、智慧手機、智慧家庭、智慧醫療等，短期獲利有難度，但如果發展出新事業，相信可以改善公司未來獲利。

展望下半年，陳瑞聰表示，因應消費旺季來臨，目前看起來整體還是呈現成長趨勢。今年仁寶整體產品出貨量目標年增 1 成、達到 8800 萬台；非電腦產品營收占比則希望從 30% 提升至 35%。

陳瑞聰指出，今年非電腦產品在智慧家庭及手錶上將有成長，智慧音箱除現有 2 大客戶外，目前正洽談新客戶中。

仁寶董事長許勝雄今天表示， 2017 年台灣經濟成長率 2.58%，仁寶營收雖然年增 16%、達 8876.57 億元，不過受到中國大陸客戶一次性呆帳的認列約 35.88 億元，加上匯率、原物料漲價等，稅後純益 57.1 億元、每股純益 1.32 元。

面對一次性呆帳認列，有股東質疑公司的決策及相關處理過程，陳瑞聰表示，當初有考慮應收帳款等風險，所以有部分高單價的材料是由樂視提供，交由仁寶進行後續產品組裝，後來這些材料也成為仁寶談判索回應收帳款的籌碼，將損失降低到 35 億以下。

許勝雄則回應，有些公司跟台灣的運作方式不太一樣，雖然財務狀況不到可以完全信賴，仍可上市，對仁寶而言這是一次寶貴的經驗，雖然最後的結果讓人遺憾，公司在過程中已經盡力讓損失降到最低。

仁寶今日股東會通過，去年盈餘每股將配 1.2 元現金股利。

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