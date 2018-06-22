〈仁寶股東會〉下半年傳統旺季仍是成長趨勢 智慧音箱

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (22) 日召開股東會，總經理陳瑞聰表示，下半年迎接傳統旺季，看起來還是處在成長趨勢，今年目標出貨量年增 10%、約上看 8800 萬；非電腦類產品今年營收占比希望從 30% 提高到 35%，預期智慧家庭、手錶等產品將會成長，其中智慧音箱除現有 2 大客戶外，目前正洽談新客戶中。

總經理陳瑞聰指出，未來會在核心的 PC 繼續強化，作為仁寶營運的骨幹，不過 PC 發展已相當成熟，希望讓 PC 成長，又同時長期耕耘發展新產品，如 IoT、智慧手機、智慧家庭、智慧醫療等，短期獲利有難度，但如果發展出新事業，相信可以改善公司未來獲利。