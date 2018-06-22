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中央社

共和黨折中移民法案 美眾院表決延至下週

中央社2018/06/22 12:04
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國共和黨一項折中移民法案在過去數週歷經艱辛談判，但未能獲得聯邦眾議院多數支持，共和黨眾院領袖今天決定再把表決延到至少下星期。

針對所謂共和黨折中法案計畫的辯論，在稍早被延遲至明天，以便讓共和黨眾議員有更多時間進行審查。但有眾議員表示，他們沒能在昨晚會議化解主要問題的分歧，法案將再度延後表決。

路透社報導，儘管共和黨人將這項措施稱為折中法案，但法案並沒有任何民主黨人的參與，它應該是共和黨內保守派與溫和派之間的妥協。

同時，因為美國總統川普移民政策，而被迫與父母分離的逾2300名非法入境兒童，如何且何時才能和雙親重聚，目前仍不清楚。

共和黨眾議員戴納姆（Jeff Denham）在長達2小時的眾院黨內閉門會議後指出：「我們打算花一個週末的時間，將表決延遲到下星期，看我們是否可以達成（新的）折中方案。」

法新社報導，眾院今天稍早以193票對231票封殺共和黨的強硬派移民法案，前一天川普的立場才出現大逆轉，下令終結拆散由墨西哥進入美國非法移民家庭的作法。

強硬派移民法案主張，大幅減少核發給合法入境移民的簽證，以及暫時保護年輕的非法移民免遭驅逐出境。

折中法案將讓被稱為「追夢人」（Dreamer）的年輕非法移民有途徑取得公民身分，編列經費在美國西南部與墨西哥的邊界興建高牆，以及規定非法移民家庭的子女必須留在父母身邊，等候當局決定是否將他們遣返。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐睿承）1070622

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