共和黨折中移民法案 美眾院表決延至下週

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國共和黨一項折中移民法案在過去數週歷經艱辛談判，但未能獲得聯邦眾議院多數支持，共和黨眾院領袖今天決定再把表決延到至少下星期。

針對所謂共和黨折中法案計畫的辯論，在稍早被延遲至明天，以便讓共和黨眾議員有更多時間進行審查。但有眾議員表示，他們沒能在昨晚會議化解主要問題的分歧，法案將再度延後表決。

路透社報導，儘管共和黨人將這項措施稱為折中法案，但法案並沒有任何民主黨人的參與，它應該是共和黨內保守派與溫和派之間的妥協。

同時，因為美國總統川普移民政策，而被迫與父母分離的逾2300名非法入境兒童，如何且何時才能和雙親重聚，目前仍不清楚。