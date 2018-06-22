高思博除發動市民共同起義之外，現場切西瓜破除污辱台南選民魔咒、並且水煮帶皮香蕉蘸醬油，諷刺賴清德只懂說幹話不知民間疾苦，現場還有國民黨台南市黨部主委謝龍介、藍營議員許至樁、洪玉鳳、王家貞及前台南大學校長黃秀霜先生首府大學校長陳響亮等人到場共同起義。

在22日這場從佳里出發的「新台南起義」活動，高思博直接痛批，民進黨在台南執政就是「暴政統治」！何謂暴政？高思博說，沒有經過人民的同意，違法濫徵房屋稅、顛倒是非、愚弄人民、強改信仰、破壞價值，都是暴政的展現。

面對民進黨在台南縣市合併升格後執政8年來，在台南造成一連串的亂象，國民黨台南市長參選人高思博22日選擇在佳里區，也就是自己的家鄉作為宣告「新台南起義」的起點，將走遍大台南地區，號召市民用行動改變現狀、用選票教訓民進黨！

除前市長賴清德為了美化市府財政赤字，違法濫徵房屋稅外，高思博直斥，民進黨政府顛倒是非、愚弄市民，尤其連日大雨造成台南多處淹水，市府竟然可以低標治水，怪中央不補助、怪極端氣候，就是不怪自己治水無方。

高思博分別從溪北邊被緣化，10年來人口流失2萬5000人、農產品永遠產銷失衡、台南沒有勞檢，台南人做到死，也領不到3萬元，更無法達到賴清德說的平均薪資5萬元等，一一控訴民進黨在台南執政以來的亂象，特別是對於市府的滅香活動，高思博說，台南廟宇數量、密度都高居全國之冠，但市府透過環保、空汙、噪音等行政手段，打擊宗教活動與民間信仰，根本就是意圖斷開台南人與土地的連結！

高思博號召市民一起展開「新台南起義」，他說，新台南起義是一種行動，更是一種想像。市長需要擘畫市政前景及建設藍圖，要帶領市民改變現狀，所以是新起義。

高思博進一步指出，新起義包含對同婚的態度、對鎖國的態度、對騙票的態度、對黨同伐異的態度。新台南起義就是要恢復台南價值，恢復「講倫理、重是非、顧家庭」的台南，而推動新起義，就是要讓台南人認識新的國民黨、不一樣的國民黨。

高思博在會上拿出各項指標，從學經歷、從政表現、地方貢獻、人品、沒有弊案等方面進直接PK黃偉哲，並且全數完勝。高思博抨擊黃偉哲，如果讓黃偉哲當上台南市長，勢必只是賴清德的傀儡，也只能延續賴清德暴政，而且勢必支持台獨，還繼續睜眼說瞎話，說溪北沒有邊緣化。高思博說，黃偉哲用立法院計時器丟吳育昇委員，就是暴力犯！台南不要傀儡、更不要暴力犯來當市長。

高思博提出三項新政，向市民保證建設台南、翻轉溪北！包括爭取南科在新營設置溪北園區，搭配一小時生活圈，翻轉溪北就業機會、打造南北金三角，擴大蛋黃區，北金三角以佳里、新營、玉井為區域發展核心，帶動周邊區域發展，更要改善農漁民看天吃飯的日子，讓市民不論溪南、溪北，真正共享繁榮，高思博說，台南子弟不用再北漂討生活！

因此，高思博發起「台南新起義」三項運動，包括1. 退還違法濫徵房屋稅！2.對抗違法、違憲的年金改革！3.11/24票投高思博！用選票教訓民進黨，讓民進黨在台南倒一次，讓台南市民有幸福的機會。



▲從佳里出發，高思博：宣告新台南起義，推翻暴政 。（圖／公關照片）