吃麻辣鍋驚見「超稀有女神」本人　他嚇到沒了胃口

相信許多人在吃飯逛街時曾巧遇螢光幕上的大明星，私底下的他們其實就如一般人一樣親切隨和，與心中遙不可及的形象實在差很大！網紅阿翰日前赴倫敦旅遊，在某家中式餐館竟撞見「超稀有女神」本人，對方雖然素顏仍大方與他合照，讓阿翰直說：「嚇到吃不下（飯）了！」

阿翰昨（21）日PO出一張照片，表示他在倫敦一家中式餐館要吃麻辣鍋，沒想到意外發現日本混血超模、知名女演員水原希子也在用餐，一旁還有她的妹妹，阿翰大膽上前向水原希子打招呼，並提出合照要求，沒想到頂著大素顏的水原希子欣然應允，兩人對著鏡頭開心比出勝利手勢，留下難得合照。



▲水原希子獨有的氣質深受時尚界喜愛。（圖／翻攝水原希子IG , 2018.06.22）

能夠捕獲野生女神，阿翰非常興奮，他透露水原希子中文流利，兩人還小聊了一會兒，但也許被女神氣勢震懾，阿翰笑說一看到本人就嚇到吃不下火鍋了，網友在看到照片後則是大呼：「也太幸運了吧」、「太扯超羨慕」、「我也要巧遇」、「你早餐一定喝大冰奶」，還有人笑問：「你憑什麼」！



▲阿翰（右）與水原希子開心合影。（圖／翻攝阿翰臉書 , 2018.06.22）