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中央社

經濟部：積極推動桃煉遷廠 但過程不順利

中央社2018/06/22 12:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北22日電）時代力量立委徐永明今天說，西元2003年經濟部就宣布桃園煉油廠10年內完成遷廠，至今卻沒時間表；經濟部表示，立場很明確，中油也積極準備遷廠工作，但推動過程不是很順利。

徐永明上午在立法院舉行「桃煉不定時炸彈，先建後遷吃定桃園人」公聽會時表示，中油桃園煉油廠近5年發生13件工安事故，更包含5件重大火警，產生揮發性有機物質、有毒空氣污汙，對桃園居民健康產生負面影響。

徐永明說，桃園煉油廠設廠至今41年，場內設備老舊，更橫跨桃園、龜山、蘆竹區，周邊人口多達70萬人，讓居民長期暴露在威脅中。2003年時任經濟部長的林義夫曾宣布桃園煉油廠在10年內要完成遷廠，至今卻沒有具體遷廠時間表。

徐永明表示，中油2004年的報告寫林口、大觀、觀音三個可能遷廠的地址，但今年5月最新的報告卻又全面否定有遷廠可能，因為找不到場址；他建議桃園煉油廠應擬定關廠計畫。

時代力量桃園市議員參選人簡智翔說，盼中油一年內能提出遷廠計畫，老舊設備應提升安全性，縮短廠內保養頻率，建議中油定期召開公安會議，讓附近里民可以參與，因恐懼來自無知，能不能舉辦工廠日，讓民眾知道工廠在做什麼事。

時代力量桃園市議員參選人劉祐龍表示，現階段桃園市政府做很多被動措施，例如有空汙APP讓居民能掌握汙染源，但都是消極、被動的，只能接受現況，不能改變煉油廠在桃園的事實，14年時間過去，「只換到6頁評估報告」，指找不到遷址地點，只感受到不負責任的態度。

經濟部國營事業委員會副主任委員吳豐盛說，經濟部立場非常明確，桃煉已沒辦法獲在地居民支持，都希望能遷走，林義夫曾簽署遷廠協議書，中油也積極推動遷廠準備工作；但要把桃煉遷移，要耗費很多時間、功夫與各地討論，推動過程一直不是很順利，經濟部盼在最短時間內調整，兌現當初對鄉親的承諾。

中油公司副總經理黃仁弘表示，中油與經濟部都認真覓地，但不管要遷去哪，民眾都不贊成，徐永明提到的三個地點中油都有看過，但都沒談成；以目前北部供需，桃園煉油廠還是要存在，也要考量國家經濟及運輸安全。（編輯：蘇志宗）1070622

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