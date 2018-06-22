羅尤美：市場波動上升 投資組合可添加另類投資策略

然而，羅尤美指出，當市場波動極大的時候，股票與債券通常有朝向同一方向發展的趨勢，這將使投資組合的分散性得到相反的結果。現今，難以預測且高波動的金融市場需要更多元的資產類別，除了投資傳統股票和債券之外，投資者應考量將新的投資工具加入其投資組合內。

歷史上，股票與債券為構成投資組合的主要成分，因為投資者相信當股票價格上漲時，債券價格通常會下跌，兩種資產將添增投資組合的分散性。

解決方案是什麼？羅尤美說，可考慮在投資組合中添加另類投資策略，另類投資通常會與股票和債券的表現呈現不同方向，這將有助改善資產分散性，那麼另類投資有哪些類型呢？大致上可分為對沖策略、房地產、基礎建設、私募股權與實體商品等。

其中對沖策略可能是一般投資人較為陌生者，對沖策略主要透過多空操作或其他策略操作，降低資產價格變動的風險，將對沖策略加入股票和債券的投資組合中，將可提供額外分散性、改善經風險調整後的報酬和對資產可能面臨的下行風險進行保護，這反而顛覆許多投資人對於對沖策略可能引發較高風險的刻板印象，且長期而言，對沖策略已經證明其風險調整後的報酬是具有吸引力的。

羅尤美表示，傳統上，對沖策略只有高資產客戶和機構法人容易有投資管道，但這情況已發生了變化，現今對沖策略已開放一般投資人能夠投資，同時投資人也可透過共同基金或具流動性的替代基金 (另類資產型) 投資，這些方式將提供較低的投資門檻、每日申贖流動性與增加其透明度。