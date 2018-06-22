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中央社

巨大：電動及高階自行車帶動歐美市場續成長

中央社2018/06/22 12:19
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北22日電）巨大公司董事長杜?珍今天在股東常會表示，將藉由電動自行車以及高階自行車，帶動歐美市場營收持續成長。

杜?珍說，巨大在電動自行車深耕已久，不但自行研發控制系統，產品在歐洲市場也獲得高度肯定，將可推升歐洲區銷售持續成長。

關於中國大陸市場，巨大執行長劉湧昌表示，中國大陸市場需求雖然尚未恢復，捷安特（Giant）品牌仍持續致力於門市轉型，提升門店形象及騎行活動推廣，吸引更多運動騎乘人口。

巨大已公布去年集團合併稅後每股盈餘新台幣5.48元，今天股東會通過每股配發現金股利3.5元，並全面改選董監事，包括董事8席，獨立董事3席，大都是上屆董事會成員，獨立董事當選人為吳崇儀、陳宏守及羅瑞霖。

巨大公司第1季財報顯示，集團合併營收為139.74億元，較去年同期成長3.1%；但因人民幣匯率升值影響代工毛利率，及中國內銷依舊疲軟，稅前淨利為5.77億元，較去年同期減少17%；稅後淨利為 2.58億元，較去年同期減少50%。

巨大解釋，第1季稅後淨利較去年同期減少，主要因為台灣所得稅率由17%提高至20%，使所得稅準備增加1.47億元，排除所得稅影響後，稅後淨利下滑22%。2018年第1季每股稅後盈餘為0.69元。（編輯：楊玫寧）1070622

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