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中央社

指甲泛黃凹洞不以為意 拖8年惡化成關節炎

中央社2018/06/22 12:18
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者張茗喧台北22日電）一名25歲女上班族8年前出現指甲泛黃、變厚、有凹洞等症狀，以為只是保養不足，便勤擦護手霜並用指甲油遮醜，直到近年腳跟疼痛、頭皮屑爆量，就醫才發現已惡化成乾癬性關節炎。

中山大學附設醫院皮膚科主任蕭玉屏今天表示，乾癬是一種自體免疫的皮膚發炎疾病，好發於20、30歲以及50、60歲族群，主要病徵多在頭皮、臉、指甲等外顯皮膚上。

根據統計，全台約有5萬1000多名乾癬患者，平均每500人中就有一位病友，若沒有好好治療控制病情，還可能出現關節炎、心血管等共病。

若因乾癬導致指甲病變，恐成乾癬性關節炎的高風險族群，蕭玉屏說，英國一項分析4000多名的研究指出，有「乾癬指甲病變」的患者，後續發生「乾癬性關節炎」的風險是其他病友的3倍，但由於乾癬指甲病變和灰指甲症狀類似，容易混淆。

她解釋，俗稱「臭甲」的灰指甲是由黴菌引起，每到夏天患者將大增3成，感染灰指甲的患者，指甲面會呈現厚、黃、黑甚至綠的顏色，只要接受治療就有機會根治。

反觀「乾癬指甲病變」，由於是自體免疫系統問題引起，每到冬天症狀較容易惡化，指甲會出現異常增厚、泛黃，甲床也會有鮭魚色斑、剝離、出現凹洞等情形，和灰指甲最大不同在於指甲的摺處會變得紅腫、易脫屑，必須透過治療控制病情。

蕭玉屏強調，罹患乾癬不僅會出現皮膚症狀，還可能有關節炎、心血管問題等共病發生，患者要有長期抗戰的決心，接受正規治療且至少10年內都要定期追蹤，切勿誤信偏方或民俗療法，否則恐讓病況加劇。（編輯：黃于）1070622

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