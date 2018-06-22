女子乳房葉狀瘤　竟然長到比人頭大

陳女（39歲）是未婚上班族，3年多前發現左側乳房腫大，兩邊大小不一，因工作忙碌加上個性內向，決定自行調理，甚至去年5月胸部爆出小傷口還不以為意，幾個月後硬塊長到相當一個成人頭那麼大且血流不止，才趕緊就醫。

單側乳房腫大患者自己吃偏方「調理」逾3年，長大成直徑25公分、重逾5公斤腫瘤，直到血流不止才求醫。臺中慈濟醫院乳房醫學中心副主任林金瑤，安排檢查發現病理報告結果已接近癌症邊緣，施行全乳切除。林醫師表示，乳癌是國內女性癌症發生率第一名，提醒病人應積極配合醫師治療，避免造成難以挽回的遺憾。

林金瑤醫師描述，病人腫瘤已撐破皮膚造成潰爛且發臭，電腦斷層顯示直徑近25公分，直覺癌病變機會很高，安排切片與乳癌相關檢查，報告結果出乎意料並未發現惡性組織，篩檢淋巴、肺部、肝臟、骨頭也沒有轉移，謹慎地再做一次切片，病理顯微鏡顯示結果相同，沒有癌細胞。

林金瑤醫師說，陳女的腫瘤比較特別，跟一般乳癌主要來自乳管和乳葉組織的異常增生不同，是由軟組織長出的「葉狀瘤」，好發於30歲到50歲族群。林醫師指出，病理報告是「腫瘤介於良性、惡性之間，處於癌症邊緣，雖沒發現惡性組織，但已有類似癌細胞分化。」他表示，葉狀瘤良性多於惡性，幾乎不經淋巴轉移，像陳女長得那麼大又介於良性、惡性間的腫瘤十分少見，最重要的是必須把腫瘤切除乾淨，以免復發或轉變為惡性腫瘤。

由於陳女的乳房結構已被破壞，皮膚也被不斷長大的腫瘤撐破潰爛，林醫師與整型外科合作，先完整清除左側重量超過5公斤腫瘤，再由整型外科醫師植皮。葉狀瘤復發風險較高，林醫師安排病人兩年內每3個月定期在乳房醫學中心追蹤檢查一次，穩定後半年追蹤一次，降低轉移其它器官的風險。他說，病人需飲食清淡、生活規律，才有益預後。

陳女術後如釋重負，慶幸自己還沒發展到癌症，也後悔沒有及早就醫，才拖到必須乳房全部切除。她說，以前愛吃辣、吃油炸食物，未來會更注意不要吃太刺激的食物，並學習放輕鬆，釋放工作壓力。

林金瑤醫師說，臨床上因為不敢面對乳房問題，拖延病情的人不少，個性保守、不好意思跟人講、害怕面對化療辛苦的人，多半尋求另類治療。林醫師強調：如果發現乳房異樣就要檢查，以免延誤就醫時機。