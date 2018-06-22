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小股東盼不要再併購　開發金：首要任務先併完中壽

記者顏真真／台北報導2018/06/22 14:05
▲開發金控召開股東會。（圖／開發金提供 , 2018.6.22）
▲開發金控召開股東會。（圖／開發金提供 , 2018.6.22）

開發金控今（22）日召開股東會，通過發放現金股利每股新台幣0.6元，現金發放率達75%。雖然金管會宣布鬆綁「金金併」， 但有小股東希望開發金不要再併購其他公司，因併購讓開發金變得「四不像」。開發金董事長張家祝則強調，併購不是目的是手段，希望讓金控功能更完整更有競爭力，而且在證券、銀行、創投私募及壽險4引擎助威下，讓去年獲利創11年新高。開發金副總經理兼發言人張立人會後則說，若有機會降臨，開發金會去評估不排除任何可能，但目前優先是併購中國人壽。

開發金2017年9月順利完成收購中國人壽25.3%股權，成為中國人壽最大股東，並跨入壽險、商銀、證券、創投、私募股權4引擎時代。開發金表示，子公司凱基銀行資產品質穩健，且具備充足之資本以供未來營運發展，2017年度稅後淨利為31.82億元，資本適足率14.18%，逾放比0.21%。

凱基證券2017年稅後淨利新台幣80.78億元，獲利創歷史新高。受惠全球經濟動能復甦及資本市場交易動能回升，整體環境有利於證券業務營運，在各項業務，包含經紀、投資銀行、權證交易、債券承銷持續保持市場領先地位。

中華開發資本2017年3月15日正式改制更名後，以籌集及管理股權投資基金為核心，積極拓展資產管理業務。2017年度資產管理規模持續增長，受惠資本市場表現穩健及國內外大額投資處分利益入帳，合併稅後淨利為33.65億元。

不過，開發金股東會上有小股東發言，希望開發金未來不要再併其他公司，因為一路併購似乎讓開發金變得「四不像」。對此，開發金董事長張家祝表示，併購不是目的是手段，是希望讓金控功能更完整更有競爭力，不管併證券、商銀、或壽險都是如此，尤其去年收購了中壽、完成4引擎後，推升去年合併稅後盈餘達123.65億元，不但重返百億元，更創11年新高，每股稅後盈餘0.8元，這一步走得太對了。

此外，也有小股東抗議，開發金前總經理楊文鈞去年3月離職，全年只任職21天，薪酬卻超過5000萬元，相當於日薪破200萬元，對比現任總經理王陽銘，去年在開發工作19天，不休假日薪只有19萬元以下，兩者薪資天差地遠。對此，張家祝回應說，董事酬金是由董事會核給對應其職責與貢獻的薪酬，並由薪酬委員會、審計委員會及董事會審查通過後核定，而且薪酬獎金反映的是前一年的，楊文鈞前一年工作一整年，所以是有所誤解。

至於金管會鼓勵金金併，開發金發言人張立人會後指出，目前首要任務是在2020年前完成收購中壽剩餘65%股權，較無餘力去做其他事，但若期間有其他好的併購機會降臨，也不排除可能性。至於海外併購計畫，他說，由於要面臨更多競爭，一定要先站穩本土市場，目前很多金控都用壽險資金進行海外併購，開發金要把資本效率提高，也要完成中壽併購後，再到海外擴張會更好。

關鍵字開發金併購金金併薪酬銀行證券中國人壽
股東會贈品成焦點　台電：煤灰做的

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