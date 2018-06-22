新監委首次申報財產 趙永清存款近5千萬

此外，侯友宜信託6筆土地，其中4筆位於台北市士林區華崗段，兩筆位於新北市新莊區復興段，皆登記在任美鈴名下。與今年4月16日的財產申報相比，存款減少80萬元，其他未有出入。

侯友宜夫婦出租給文化大學做宿舍一事引發討論。根據侯友宜的卸離職財產申報顯示，他與妻子任美鈴共同申報兩筆土地、兩筆建物，存款新台幣506萬2861元，有價證券420萬4786元，保險3筆。

勞動部次長施克和與妻子申報一筆土地、4筆建物，存款有3304萬2996元，有價證券30萬5510元，另信託股票170萬9690元。

本期也有多名新任監委首度申報資料。監察委員陳師孟與妻子康萍申報一筆土地、一筆建物，存款有729萬9856元，有價證券125萬1962元，保單8筆。

監委楊芳玲與先生姚立明共同申報兩筆土地、4筆建物，都位於高雄，楊芳玲與姚立明各擁有一輛賓士汽車，存款有921萬9803元，保單10筆。

監委楊芳婉和擔任促轉會副主委的先生張天欽共同申報土地6筆、建物2筆，存款3862萬4133元，有價證券492萬7818元，保單23筆。另信託土地15筆、建物一筆，股票價額197萬6540元。

監委趙永清與妻子陳秀玲申報土地53筆、建物8筆，陳秀玲名下有Peugeot、Lexus共兩輛汽車，趙永清申報金幣價額50萬元。兩人申報存款有4698萬8887元，有價證券210萬元，保單17筆。趙永清另有債務1725萬餘元，陳秀玲的事業投資達4946萬餘元。（編輯：林淑媛）1070622