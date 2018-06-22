〈台泥股東會〉張安平看好下半年營運樂觀 台灣還有7

台泥 (1101-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長張安平會後表示，今年下半年看起來是不錯，雖然水泥價格因為梅雨季影ˇ想些微下跌，但台泥營運仍樂觀，另外，在投資部分，今年在台灣還有 7-8 件投資案進行中。

台泥今日股東會通過將增資 400 億元，張安平指出，主要是作為未來投資所用，領域鎖定綠能為主，希望今年可以完成，由於還有很多投資項目，辦理增資將以海外存託憑證與特別股為主；他在會後透露，目前在台灣進行中的投資案約有 7-8 件，同時也評估進行海外投資。

張安平今日感性致詞，講稿全由自己操刀的，他強調，台泥的演化故事正走上新的歷史階段，台泥企業將成為處理人類文明與大自然間複雜關係的綠色環境工程公司，利用循環經濟的思維，讓台灣遠離資源匱乏困境的宿命，台泥一直是循環經濟的信仰者，更是循環經濟的執行者。