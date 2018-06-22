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中央社

撇執政包袱定調改革代價 洪耀福：義無反顧面對

中央社2018/06/22 12:33
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者溫貴香台北22日電）民進黨秘書長洪耀福今天答覆2018年選舉有執政包袱表示，不算包袱是改革代價，台灣社會要歷經這樣的改革必須承擔代價，這代價執政黨義無反顧面對。

立法院臨時會院會日前三讀修正通過陸海空軍軍官士官服役條例(軍改案)，並擬與公教年改7月1日同步實施，身兼民進黨主席的總統蔡英文昨天宴請中彰投立委談選情，外界質疑是否憂心衝擊年底選情。

彰化縣王功人、洪耀福上午現身立法院，出席民進黨彰化立委舉辦的「彰化珍珠蚵最優先」美食活動後，他受訪表示，最近因立法院審議軍人年改案，蔡總統覺得立委們很辛苦，一方面慰勞立委，一方面與不同的區域立委交換意見，討論現階段改革成果與下一個階段改革方向，蔡總統希望固定與黨籍立委對話、溝通。

嘉義縣副縣長吳芳銘21日接受廣播節目訪問表示，表態參選嘉義縣長。洪耀福對此表示，嘉義縣長提名，經過黨內初選程序，民進黨已經提名前農委會副主委翁章梁參選，翁章梁過去的歷練、經驗非常豐富，他對於嘉義縣的選情非常有信心，不管什麼狀況，對於嘉義縣的選舉，充滿絕對的信心與把握。

洪耀福也說，執政有該做的事情，執政難免會得罪人，推動任何政策，都要承擔，向人民解釋清楚，這不能算執政包袱，這是改革的代價，台灣社會要經歷這種改革就必須承擔這樣的代價，這個代價，做為執政黨義無反顧面對。（編輯：楊凱翔）1070622

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