NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈鴻海股價掉老伯伯怒　郭董鄭重道歉G奶周子瑜遭疑對嘴　開直播嗆酸民凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭

中央社2018/06/22 12:35
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中22日電）陳小姐3年多前發現左側乳房腫大，因工作忙碌加上個性內向，她吃偏方自行調理，未料竟長成直徑25公分，重達5公斤的腫瘤，相當一個成人頭部大小，實行全乳切除。

台中慈濟醫院乳房醫學中心副主任林金瑤今天表示，患者腫瘤已撐破皮膚造成潰爛且發臭，電腦斷層顯示直徑近25公分，直覺癌病變機會很高，安排切片與乳癌相關檢查。

報告結果出乎意外並未發現惡性組織，篩檢淋巴、肺部、肝臟、骨頭也沒有轉移，謹慎地再做一次切片，病理顯微鏡顯示結果相同，沒有癌細胞。

林金瑤指出，患者的腫瘤比較特別，跟一般乳癌主要來自乳管和乳葉組織的異常增生不同，是由軟組織長出的葉狀瘤，好發於30歲到50歲族群。

林金瑤說，葉狀瘤良性多於惡性，幾乎不經淋巴轉移，像陳小姐長得那麼大又介於良性、惡性間的腫瘤十分少見，最重要的是必須把腫瘤切除乾淨，以免復發或轉變為惡性腫瘤。林金瑤與整型外科合作，先完整清除左側重量超過5公斤腫瘤，再由整型外科醫師植皮。

由於葉狀瘤復發風險較高，林金瑤安排病人2年內每3個月定期在乳房醫學中心追蹤檢查一次，穩定後半年追蹤一次，降低轉移其它器官的風險，病人需飲食清淡、生活規律，才有益癒後復原。

39歲的陳小姐未婚，是個上班族，她慶幸自己未發展到癌症，也後悔未及早就醫，才拖到必須全乳切除。她說，以前愛吃辣、油炸食物，未來會注意不吃太刺激的食物，學習釋放工作壓力。

林金瑤表示，乳癌是國內女性癌症發生率第一名，臨床上因為不敢面對乳房問題，拖延病情的人不少，如果發現乳房異樣就要檢查，以免延誤就醫時機。（編輯：陳政偉/孫承武）1070622

撇執政包袱定調改革代價 洪...丁守中拜訪顏慶章 請益財政議題

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan