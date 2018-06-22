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中央社

郭台銘：工業富聯對鴻海集團加分一定成功

中央社2018/06/22 12:44
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海董事長郭台銘今天表示，旗下工業富聯（FII）與鴻海本身有相加相乘效果，工業富聯在中國大陸成長一定有加分效果，工業富聯一定會成功。

鴻海今天上午舉行股東會，會議不到11時順利結束。會後郭台銘繼續接受現場股東提問。

有股東提問工業富聯與鴻海之間的關係，郭台銘表示，工業富聯在中國大陸上海掛牌，主要是希望透過工業富聯股票、吸引中國大陸更多工業互聯網人才。

對於近期工業富聯股價回落，郭台銘指出，主要是受到國際外部環境競爭、美中貿易糾葛、以及外界尚不完全了解新經濟等因素。

郭台銘表示，工業互聯網不僅只存在於工業富聯，鴻海其他子公司都要加入工業互聯網基因，鴻海本體也有很大很大製造比例。

郭台銘指出，工業富聯的人才也可以做鴻海的事情，工業富聯的研發成果，鴻海也可以使用，工業富聯和鴻海的人才可以相加相乘。工業富聯主要針對中國大陸，國際性的鴻海集團也布局美國、日本、歐洲和東南亞等全球各地。

郭台銘表示，全球都在走實體經濟加上互聯網的商業模式，他認為，工業富聯一定會成功。工業富聯有的資源，鴻海集團也有，成果可以相互享用。鴻海集團也會深耕智能化。

他指出，鴻海集團是一個艦隊，年紀才44歲，正值壯年，會繼續成長。工業富聯在中國大陸成長，對集團一定是加分。

郭台銘表示，重要是中國大陸政府如何看待發展實體經濟加數位經濟的趨勢，政府怎麼看比較重要。（編輯：楊玫寧）1070622

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