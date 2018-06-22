〈開發金股東會〉談金金併 首要任務2020年前完成

開發金 (2883-TW) 今 (22) 日舉行股東會，談到金金併，發言人張立人表示，開發金現在首要任務就是 2020 年以前，完成收購剩餘的 65% 中壽 (2823-TW) 股權，但若期間有其他很好的併購機會降臨也不排除併購。至於海外布局，也是待完成中壽併購後，再以中壽為平台展開海外擴張更好。

開發金去 (2017) 年收購中壽 (2823-TW) 股權後，已順利完成 4 階段轉型，目前持有中壽股權已達 34.96%，從此進入創投私募股權、證券、銀行、壽險四引擎時代。

金管會鼓勵金金併，開發金是否加速併購中壽？或有其他併購規劃？張立人會後受訪時表示，開發金現在首要任務就是 2020 年以前完成收購剩餘的 65% 中壽股權，在完成併購中壽前，較無法行有餘力去做其他事，但若期間有其他很好的併購機會降臨也不排除併購。