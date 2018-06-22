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〈開發金股東會〉談金金併 首要任務2020年前完成

鉅亨網2018/06/22 12:49
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開發金 (2883-TW) 今 (22) 日舉行股東會，談到金金併，發言人張立人表示，開發金現在首要任務就是 2020 年以前，完成收購剩餘的 65% 中壽 (2823-TW) 股權，但若期間有其他很好的併購機會降臨也不排除併購。至於海外布局，也是待完成中壽併購後，再以中壽為平台展開海外擴張更好。

開發金去 (2017) 年收購中壽 (2823-TW) 股權後，已順利完成 4 階段轉型，目前持有中壽股權已達 34.96%，從此進入創投私募股權、證券、銀行、壽險四引擎時代。

金管會鼓勵金金併，開發金是否加速併購中壽？或有其他併購規劃？張立人會後受訪時表示，開發金現在首要任務就是 2020 年以前完成收購剩餘的 65% 中壽股權，在完成併購中壽前，較無法行有餘力去做其他事，但若期間有其他很好的併購機會降臨也不排除併購。

金管會開放金金併可適用海外併購，開發金是否會有其他海外併購的計畫？張立人表示，因為去海外會面臨更多競爭，金控發展一定先站穩本土市場 (home market) 的腳步，才會去海外，且目前很多金控出國併購都用壽險資金，主要就是看資本使用效率，開發金要把資本效率提高，待完成中壽併購後，再以中壽為平台展開海外擴張更好。

此外，金管會金金併的政策降低金控首次投資門檻，自 25% 降至 10%，且開放敵意併購，對此，開發金高層表示，開發金當年發動併購要併金鼎證，最後買了 48% 也沒吃下來，因為不是 10%、不 10% 的問題，如果不是彼此談好的合意併購，對方來個反併購，或去併其他公司來稀釋你的股權，或搞焦土政策，造成人員大幅流動，都是併購要注意的問題。

高層強調，因此開發金不會進行敵意併購，「強扭的瓜不甜，有些人強扭了，最後併不成還要退場，不是白忙一場嗎？」併購是希望有綜效，若敵意併購、沒跟人家喬好，到最後反而會造成自己的困擾。

開發金今日股東會通過，每股將配發 0.6 元現金股利，盈餘發放率達 75%。

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關鍵字開發金中壽金金併headline
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