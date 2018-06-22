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你信嗎？中國官媒為穩軍心再喊話：A股大跌後機會來了

鉅亨網2018/06/22 12:47
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為了穩定 A 股軍心，中國官方媒體今 (22) 日再度喊話，指這輪下跌只是投資人過度反應，不代表股市存在持續下跌可能，更引述分析師發言指出，經過此番大跌後，A 股投資機會已經到來。

每逢 A 股大跌後，同樣的場景就會再次上演。本週一 (19 日)A 股大跌後，兩天後中國四大證券報皆刊出頭版文章呼籲投資人冷靜，助威當日 A 股收紅。不過，隔天 A 股再度下探，甚至跌破 2900 點關卡。到了今天，中國官方媒體《証券日報》頭版再度刊文引述不具名的分析師言論指出：「經過這輪大跌，A 股市場投資機會已到來。」

《証券日報》報導指出，A 股在中美貿易爭端升級等因素影響下震盪走低，主要原因是部分投資人風險偏好迅速下降，出現過度反應，但代表當前 A 股存在持續下跌可能，反而呈現出價值投資的市場基礎。更指出，未來隨著中美貿易爭端格局逐漸明朗，貿易戰對投資人心理的衝擊將逐漸減少，隨著風險偏好回歸正常，投資人信心有望恢復。

不過，《証券時報》也整理 A 股歷次大底情況，發現和 A 股歷次底部對比，當前估值並非最低。歷次探底中，指數下跌平均值為 60%，估值回落平均值為 72%。今年來，市場從 2018 年 1 月 26 日的高點 3587 點一路震盪下跌，並在 6 月 19 日最低跌到 2871 點，指數下跌了 20%。

近來中國官方為了穩定股市和經濟，除了派出人行行長易綱喊話，在報紙頭條呼籲投資人冷靜外，近來最受矚目的莫過於定向降準議題。雖然降準主要是針對整個市場的資金流動性，但對股市也會造成一定的影響。

《杭州日報》報導，浙商金匯信託財富運營中心總監徐常偉認為，降準首先是為了緩解一下市場的情緒與融資資金的緊張程度，對股市來說是比較直接的利多。

但他也強調：「影響 A 股市場的因素有很多，投資人情緒也很重要，同時更不能排除外界影響，比如中美貿易摩擦。企業和經濟的狀況也是影響很大的因素。一旦降準消息確定，投資人可以保持關注，但不要有太大期待。」

A 股上午以小黑開出，之後持續拉升，到了近 11 點左右由黑翻紅。截至午盤，上証綜指報 2880.19，漲 0.21%，創業板指報 1546.24，漲 1.58%。

圖自新浪網
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