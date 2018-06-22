歷屆最多　歐美日八位先驅獲唐獎

唐獎第三屆得獎人，分別是永續發展獎的詹姆士•漢森（James E. Hansen）、維拉布哈德蘭•拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）；生技醫藥獎的東尼•杭特（Tony Hunter）、布萊恩•德魯克爾（Brian J. Druker）及約翰•曼德森（John Mendelsohn）；漢學獎的宇文所安（Stephen Owen）和斯波義信（Yoshinobu Shiba），以及法治獎的約瑟夫．拉茲（Joseph Raz），來自歐美日等國共8位得獎人。

永續發展獎由前美國航空暨太空總署哥達太空研究所所長詹姆士•漢森（James E. Hansen）博士及宗座科學院理事會會員維拉布哈德蘭•拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）教授共同榮獲，表彰其在氣候變遷及地球環境永續性衝擊議題上，開創性的傑出硏究。

生技醫藥獎得主，由出生英國的東尼•杭特（Tony Hunter）博士、布萊恩•德魯克爾（Brian J. Druker）博士及約翰•曼德森（John Mendelsohn）博士，三位美國知名學者共同獲得，表彰其發現蛋白質酪胺酸之磷酸化，並發現酪胺酸激酶為致癌基因，促成標靶治療在臨床上的成功應用。

而唐獎漢學獎，由美國哈佛大學「大學講座教授」、美國文理科學院院士宇文所安（Stephen Owen）和日本學士院院士斯波義信（Yoshinobu Shiba）兩位教授共同獲得。

宇文教授是當代中國古典文學最重要的學者，以唐詩研究獨步全球，其他領域亦貢獻卓著，並爲古典詩文的翻譯大家。他系統性地彙整中國長達3,000年的文學選集教科書，創立為人推崇的「中華經典文庫」（Library of Chinese Humanities）譯著系列。

日本漢學家斯波教授，是國際著名的中國社會經濟史學家。他匯通日本優良的漢學界嚴謹傳統和西方社會科學，並嫻熟運用各種中文資料；集此三項優點於一，遂在中國史領域（尤其宋代），取得突破性的成果，成為典範性的學者。

唐獎法治獎，由國際知名法律哲學家、現任美國哥倫比亞大學法理學湯瑪士M.麥塞歐西講座教授約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）所榮獲，以表彰他對法治具開創性之貢獻，並肯認他深化吾人對於法律本質、法律推理、以及法律、道德與自由相互關係之理解。

拉茲教授出生於巴勒斯坦託管地 （今以色列與巴勒斯坦領土），專長領域為法律、道德與政治哲學，曾任教耶路撒冷希伯來大學與英國牛津大學，長達近四十二年之久，現執教於美國哥倫比亞大學與英國倫敦國王學院，是當代法律哲學家之翹楚。

唐獎由企業家尹衍博士創立，每兩年頒發乙次，提供每獎項獎金新台幣4,000萬元，及得獎人研究補助費新台幣1,000萬元。盛大的唐獎週活動自九月19至27日展開，唐獎得主將於九月抵台受獎及出席相關活動，除歡迎酒會、頒獎典禮、晚宴及音樂會外，還有唐獎榮耀暨獎章證書展，以活潑互動的方式，讓大眾在樂趣中學習科普新知，認識唐獎得獎人的專業知識與貢獻，並安排得獎人演獎及校園座談，讓學術各界及青年學子可以與大師交流學習前沿新知。更多資訊，歡迎上官網查詢。