全國身障街藝大賽　總獎金20萬元

明日之星就是你！新北市勞工局今天(22)日舉辦「第二屆全國身障街頭藝人音樂徵選大賽」暨「身障街頭藝人行動支付E化打賞服務」全面啟動記者會，號召全國身障街頭藝人夠踴躍參賽，今年更新增「網路人氣王」獎項，總獎金高達20萬元，優勝者還可獲得企業商演及公益巡迴演出機會。
這次活動請來藝人黃子佼擔任代言人，宣傳記者會上，第一屆大賽的優勝者張哲瑞及洪新智聯手帶來大家耳熟能詳的歌曲「向前行」，雙人合唱重新詮釋歌手林強的代表作，令人耳目一新。
黃子佼表示，街頭藝人令他想起日本知名柚子樂隊，從街頭起身，透過現場表演感染觀眾，進而走紅打開知名度。他也勉勵身障街頭藝人能像柚子樂隊，躋身為家喻戶曉的藝人。
響應這次活動，黃子佼還允諾，願意利用自身網路節目「Yahoo TV 佼心食堂」，邀請音樂徵選大賽前三名優勝者上節目演出，讓身障街頭藝人的專業有更多被看見的機會。
勞工局長許秀能表示，新北市共有135組身障街頭藝人，每組藝人均是受過專業認證，不因身體障礙而有不同標準。勞工局這幾年一直致力於身障街頭藝人在企業及社團商演的活動推廣，希望透過舉辦全國身障街頭藝人音樂徵選大賽，帶動整體優質表演的風潮，創造身障者更多元的就業機會與經濟規模，提升身障街頭藝人的曝光與知名度。
這次賽程報名分為「演唱類」和「樂器演奏類」，優勝者除了豐厚獎金之外，勞工局也將媒合多場企業商演及公益巡迴演出，報名期限從即日起至7月31日止。參賽作品將上傳至Streetvoice街聲網路音樂平台，開放民眾網路票選網路人氣王。決賽預計9月1日於板橋大遠百米蘭廣場辦理，歡迎全國的身障街頭藝人朋友踴躍報名。
此外，新北市勞工局率先於全國首創「身障街頭藝人行動支付E化打賞」服務，主動設置「行動支付打賞QR CODE」。有別以往傳統投遞現金的方式，現在可透過手機掃描QR CODE即可獎勵演出，進而提升打賞意願，並讓街頭藝人有多元的收入模式。