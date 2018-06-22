全國身障街藝大賽　總獎金20萬元

明日之星就是你！新北市勞工局今天(22)日舉辦「第二屆全國身障街頭藝人音樂徵選大賽」暨「身障街頭藝人行動支付E化打賞服務」全面啟動記者會，號召全國身障街頭藝人夠踴躍參賽，今年更新增「網路人氣王」獎項，總獎金高達20萬元，優勝者還可獲得企業商演及公益巡迴演出機會。

這次活動請來藝人黃子佼擔任代言人，宣傳記者會上，第一屆大賽的優勝者張哲瑞及洪新智聯手帶來大家耳熟能詳的歌曲「向前行」，雙人合唱重新詮釋歌手林強的代表作，令人耳目一新。

黃子佼表示，街頭藝人令他想起日本知名柚子樂隊，從街頭起身，透過現場表演感染觀眾，進而走紅打開知名度。他也勉勵身障街頭藝人能像柚子樂隊，躋身為家喻戶曉的藝人。