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梅西被看死 阿根廷遭遇60年大慘敗 蒙牛股價掉頭向

鉅亨網2018/06/22 13:01
鉅亨網 / NOWnews
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大陸乳品商蒙牛集團 (2319-HK) 敦請阿根廷球王梅西 (Lionel Messi) 當代言人後，股價大漲近 20%。不過，今日凌晨，阿根廷 0:3 慘敗給克羅埃西亞，面臨提前出局的危機，被網友大酸是「60 年大慘敗」。今 (22) 日早盤，蒙牛股價也掉頭向下，跌 0.9%，截至午盤重拾漲勢，小漲 0.542%，報港幣 27.85 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

蒙牛今年 2 月 23 日宣佈梅西正式成為蒙牛的品牌代言人的消息出來前，股價就已提前反應，2 月 22 日大漲近 6%。而自梅西成為蒙牛代言人以來，蒙牛股價一度高見港幣 30.2 元，刷出歷史新高。

以最高點計，蒙牛乳業自 2 月 22 日以來累計漲 21%；以 2 月 23 日以來計算，蒙牛漲幅也高達 16.6%。截至發稿，蒙牛今年以來累計大漲高達 19.6%

今日凌晨，上屆亞軍阿根廷對上克羅埃西亞，雖有球王梅西坐鎮，卻在下半場表現失常，先是門將卡巴列羅 (Willy Caballero) 失誤讓對手攻破得分大門，隨後又被克羅埃西亞亞雷比奇 (Ante Rebic)、隊長莫德里奇 (Luka Modric) 各踢進 1 球，終場 3：0 輕取阿根廷，成為 D 組首支晉級 16 強隊伍，且是本屆第 4 支搶下淘汰賽門票球隊。

阿根廷遭克羅埃西亞痛宰，梅西一開賽就遭對手嚴加看管，此役僅僅一次射門機會，被大陸微博網友酸是「60 年最大慘敗」。

首戰被冰島隊以 1：1 逼和的阿根廷隊，目前 1 平 1 負積 1 分，進軍 16 強的命運已不是掌握在自己手中，若想晉級，除了對奈及利亞非贏不可外，還得看冰島、奈及利亞臉色。

6 月 23 日，冰島對陣奈及利亞的比賽，對阿根廷至關重要。如果兩隊打平，對阿根廷最有利，這種情況下末輪阿根廷擊敗奈及利亞，而克羅埃西亞擊敗冰島，阿根廷就可以出線。

如果分出勝負，那阿根廷的命運就會更糟糕，尤其是冰島如果贏球的話，那基本宣告阿根廷小組出局，因為只要末輪冰島不大敗給克羅埃西亞，那阿根廷即便擊敗奈及利亞，也將出局。

業績報告顯示，蒙牛 2016 年全年實現銷售收入人民幣 537.8 億元，年增長 9.7%。但淨利潤卻出現大幅虧損，高達人民幣 7.51 億元，大降 131.73%，為公司自 2009 年以來的首次虧損。

蒙牛表示，企業虧損原因是雅士利虧損及計提其商譽減值有關。而即便拋開雅士利及商譽減值的情況下，蒙牛的淨利潤為人民幣 16.869 億元，同樣較 2015 年下滑 27.6%。

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