〈財報〉香奈兒首度公布財報 為奢侈品中最暢銷品牌

去年營收為 96.2 億美元，比 2016 年增長 11.5%。這使得它領先 Gucci 和 Hermès，但可能落後於全球最大奢侈品牌 Louis Vuitton。淨利為 17.9 億美元，比同期增長 18.6%。

這一舉措是這個已經 108 歲的香奈兒品牌從時裝精品屋走向全球奢侈品帝國的重要一步，並推動了對未來計劃的猜測。

香奈兒，著名的法國時裝公司，週四 (21 日) 首次公佈了完整的財報，去年銷售額接近 100 億美元，表明自己是奢侈品產業最暢銷的品牌之一。

「我們的財務實力為我們提供了獨立和長期發展的優勢。」香奈兒首席財務長 Philippe Blondiaux 表示。

在此之前，分析師審查了 Chanel International BV 公佈的數據。 2016 年，該子公司報告收入為 56.7 億美元，與去年同期相比下降了 9％。 週四的財報公布顯示，這些數字明顯低估了 Chanel 品牌的分量。

這次的財報還顯示了香奈兒大量的現金 ，約 22 億美元，以及相對較少的負債。

法國巴黎銀行分析師 Luca Solca 表示:「Chanel 的股東似乎突然對市場更感興趣。」 「我認為這可能是未來 IPO 或併購的序言。」

根據周四的財報，該公司現在在全球擁有 2 萬名員工，銷售從高級時裝到皮革製品、香水和手錶等各種商品。歐洲是香奈兒最大的市場，佔營收的 40%，其次是亞太地區和美洲。

中國的消費者推動香奈兒強勁增長，儘管 2015-16 年北京打擊購買高級商品。然而無論是在國內購買還是出國旅遊，香奈兒仍是中國消費者中最受歡迎的奢侈品牌之一。

競爭者方面，在 Gucci 表示計劃將營收從去年的 62 億增加到 100 億歐元 (合 116 億美元) 之後，香奈兒的財務披露推動了時裝界最大品牌的競爭。從財報來看，香奈兒可與長久以來奢侈品產業中規模最大、盈利最高的品牌 Louis Vuitton 相媲美。 Gucci 去年銷售額成長 45%，領先 Hermes。

香奈兒與其競爭者年銷售額比較 (圖: 彭博社)

雖然 Gucci 的成長速度更快，但香奈兒依靠其化妝品部門的實力。即使其主要競爭對手更多地關注在時尚和高級訂製包。香奈兒表示，去年的成長乃是受惠於新款的 Gabrielle Chanel 香水、服飾和皮革系列商品。