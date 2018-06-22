防汛治理有成 大數據預防淹水災情

（中央社記者廖禹揚台北22日電）鋒面帶來連續一週強降雨及雷陣雨，經濟部水利署今天表示，已完成整治河川排水無重大溢淹情形，顯示治理有成；水利署並利用大數據盤點防汛熱點，有效預防災情發生。

水利署盤點0613及0619豪大雨期間積淹水原因，96%是因道路排水系統排水不及，主要是因瞬間雨量集中且過大，超出下水道排放量所致。

不過，80%的積水深度則不到30公分，且雨勢停歇後，隨即退水恢復交通，部分地勢低漥地區，縣市政府以調度抽水機因應，並無重大災情傳出。

水利署表示，已完成治理河川排水無重大溢淹情形，例如台南三爺溪，整治前於民國94年612水災時，每小時雨量為52mm，24小時雨量255mm，淹水面積達585公頃，淹水深度約0.7公尺，且時間長達1天。